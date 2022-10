Haaland, Nkunku & Co.: Diese Spieler wollte Rangnick zu Manchester United holen

Ralf Rangnick wollte bei Manchester United Erling Haaland, Christopher Nkunku, Luis Diaz, Dusan Vlahovic, Josko Gvardiol und Alvaro Morata verpflichten.

Ralf Rangnick wollte während seiner Zeit bei Manchester United einige Top-Stars verpflichten, stieß bei den Verantwortlichen der Red Devils aber auf taube Ohren. Nun verriet der aktuelle Nationalcoach Österreichs, welche Namen er für United auf dem Zettel hatte.

In der Rückserie der Saison 2021/22 trainierte Ralf Rangnick interimsweise Manchester United, blieb mit den Red Devils aber erfolglos. Mehrfach äußerte Rangnick anschließend Kritik an der Zurückhaltung der Vereinsführung auf dem Transfermarkt. Im Gespräch mit Christian Falk von der Bild nannte Rangnick am Mittwoch seine Transferziele.

Rangnick wollte Vlahovic, Nkunku, Haaland, Gvardiol, Diaz und Morata

Neben Erling Haaland, damals noch in Diensten des BVB, und Christopher Nkunku, forderte Rangnick bei der Vereinsführung Transferangebote für Alvaro Morata, Dusan Vlahovic, Josko Gvardiol und Luis Diaz abzugeben. Manchester United lehnte damals Winter-Transfers aber kategorisch ab.



Später verwies Rangnick, mittlerweile Nationaltrainer Österreichs, mehrfach in der Saisonanalyse auf die verpassten Chancen auf dem Transfermarkt. Dusan Vlahovic wechselte seinerzeit zu Juventus Turin und schoss bei der Alten Dame prompt alles kurz und klein; bei Luis Diaz erhielt der FC Liverpool den Zuschlag.



Mit einer schwach zusammengestellten Mannschaft verpasste Rangnick schließlich die Qualifikation für die Champions League. Im Sommer nahmen die Red Devils dann viel Geld in die Hand und polierten den Kader mit neuen Stars (Casemiro, Antony, Lisandro Martinez, etc.) auf.

