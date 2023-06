Die Nationalelf steckt in einer schweren Krise, es wird über die Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick diskutiert. Die jüngste Talfahrt nahm ihren Ausgang in Katar während des WM-Auftaktspiels gegen Japan. In der ersten Halbzeit spielte die Mannschaft phasenweise einen beeindruckenden Offensiv-Fußball und ging hochverdient mit 1:0 in die Halbzeitpause. Ein Ballbesitz von 81 Prozent und 14:2 Torschüsse drückten die Überlegenheit in Zahlen aus. Doch dann wechselte Flick erst den überragenden Ilkay Gündogan aus, später holte er Jamal Musiala vom Platz. Damit war es vorbei mit der deutschen Dominanz, das Spiel ging bekanntermaßen mit 1:2 verloren. Das Ergebnis hatte entscheidenden Anteil am deutschen Vorrunden-Aus.

Hansi Flicks Bilanz ist katastrophal

Es war das erste Mal, das Zweifel an Hansi Flick als Bundestrainer aufkamen. Er hatte die Partie glatt vercoacht und jeder konnte es sehen. Die Zweifel sind seitdem gewachsen. Nach den erneut sehr schwachen Auftritten in den drei vergangenen Testspielen gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) fällt es schwer, sich einen Bundestrainer Hansi Flick bei der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land vorzustellen. Zu schlecht ist seine Bilanz, zu katastrophal seine Fehler.

Noch profitiert Flick von seinem Nimbus als Sechs-Titel-Trainer bei den Bayern und als Weltmeister-Coach-Assistent von 2014. Eine Chance wird er wohl noch erhalten. Aber wenn die Länderspiele im September gegen Japan (!) und Frankreich nicht die gewünschten Ergebnisse bringen und eine Entwicklung der Mannschaft nicht zu erkennen ist, muss der DFB handeln. Und er wird handeln. Wir haben deshalb mal einen Blick auf mögliche Nachfolger geworfen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit, versteht sich.