von Tim Schulze Hansi Flick ist nach nur zwei Jahren als Bundestrainer entlassen worden. Im Rückblick muss man sagen: Flick war eigentlich immer der falsche Mann für die Aufgabe. Nur wollte man das lange nicht wahrhaben beim DFB.

Der Beginn war voller Harmonie: Als Hansi Flick am 1. August 2021 seinen Job als Bundestrainer antrat, hielten das alle für eine gute Entscheidung. Der DFB, Experten, Journalisten, Fans – niemand hatte den geringsten Zweifel daran, dass Flick nach dem quälend langen Ende der Ära Löw der richtige Mann ist.

Flick hatte als Assistenz-Trainer einen großen Anteil daran, dass Deutschland 2014 Weltmeister wurde. Flick war der Trainer, dem ein wahres Wunder gelang, als er die Bayern 2020 zu sechs unglaublichen Titeln in einer Saison führte. Flick war der Typ, der nahezu bei allen gut ankam. Everybody's Darling. Hätte eine Marketingagentur dem DFB vor zwei Jahren eine perfekte Trainerfigur entwerfen sollen, es wäre einer wie Hansi Flick dabei herausgekommen.

Hansi Flick galt als Ideallösusng

Flick galt beim DFB und beim damaligen Sportdirektor Oliver Bierhoff als geradezu berufen, die deutsche Nationalelf nach der verkorksten Weltmeisterschaft in Russland 2018 (Aus nach der Vorrunde) und der enttäuschenden Europameisterschaft 2021 (Aus im Achtelfinale) wieder in eine glorreiche Zukunft zu führen.

Dass das Bild schnell Risse bekam, wollte beim DFB offenbar niemand so recht sehen. Wie auch? Die ersten Länderspiele in der WM-Qualifikation waren alle siegreich. Die Gegner (Liechtenstein, Armenien, Island, Rumänien, Nordmazedonien) waren zwar alle unterklassig und somit kein Maßstab, dennoch machten die Erfolge die Beurteilung der wahren Leistung schwer. Erste Zweifel kamen aber auf, als die ersten härteren Gegner auf die DFB-Elf warteten. Gegen die Niederlande, Italien, England und Ungarn gelangen nur Unentschieden.

Bis auf ein 5:2-Sieg gegen ein schwaches Italien in der Nation League gelang der deutschen Nationalelf danach kein Sieg gegen einen nennenswerten Gegner. Das ging so bis zur WM in Katar Ende 2022. Es zeigten sich damals die gleichen Probleme wie heute: die Abwehrschwäche, mangelnde Torgefahr, zahlreiche individuelle Fehler und keine Lösungen für das Mittelfeld (mit oder ohne Gündogan?) Schon vor der WM deutete sich an, dass Flick offenbar Schwierigkeiten hatte, seine Vorstellungen von Fußball mit dieser Mannschaft umzusetzen.

Spätestens in Katar war Flick überfordert

Gleichzeitig vertröstete Flick immer wieder auf die Zukunft. Und alle glaubten ihm. Wie kann ein Trainer, der mit dem FC Bayern sechs Titel in einer Saison holt, falsch liegen?

Doch spätestens die WM in Katar zeigte: Flick war am Ende mit seinem Job überfordert. Die Diskussionen um die Regenbogen-Binde machten es ihm gleichzeitig noch schwerer, eine Linie zu finden. Dass er kaum Unterstützung von einer schwachen DFB-Führung erfuhr, verschärfte die Situation. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass Flick sich besonders im ersten Gruppenspiel gegen Japan vercoachte, als er bei einer 1:0-Führung Gündogan herausnahm und stattdessen Goretzka brachte. In der Folge brach das Spiel der deutschen Elf bekanntermaßen zusammen und Deutschland verlor. Katar endete in der Katastrophe.

Die Amazon-Doku "All or Nothing", die so eindringliche wie bedrückende Bilder aus dem Teamhotel mitten in der Wüste liefert, macht deutlich, wie Flick die Mannschaft verlor. Und nicht in der Lage war gegenzusteuern. Die Bilder bestätigen das, was man schon immer ahnte. Irgendetwas war in der Wüste gewaltig schief gelaufen.

Doch nach dem Debakel in Katar zehrte Flick erneut von dem Kredit , den er beim DFB wie bei auch in den Medien genoss. Noch immer hielt sich die Mär: Alles wird gut. Flick selbst betonte immer wieder, wie talentiert seine Nationalspieler seien. Doch die Experimente im Frühjahr, als er die Mannschaft wild durcheinander würfelte, zeigten: Flick hatte jegliches Gespür für richtigen Entscheidungen und für die Situation verloren. Statt die Mannschaft durch personelle Konstanz und eine klare Spielidee zu stabilisieren, experimentierte er wie ein irre gewordener Wissenschaftler, der all die Substanzen in seinem Labor nicht mehr unter Kontrolle hat. Statt Wege aus der schweren Krise aufzuzeigen, verschlimmerte er sie.

Flick selbst verschlimmerte die Krise

Es folgten nochmals Ankündigungen, nach dem Sommer und vor der Heim-EM 2024 werde alles besser. Aber die krachende Niederlage im Testspiel gegen Japan beförderte nur den traurigen Befund: Die deutsche Mannschaft läuft komplett aus dem Ruder. All die Schwächen dieses Bundestrainer wurden erneut brutal offen gelegt. Der Versuch, durch harte Personalentscheidungen und die Ernennung eines neuen Kapitäns Stärke zu demonstrieren, waren durchschaubar und wirkungslos. Im Spiel änderte er das System und orderte Joshua Kimmich zurück in die Vierkette. Und er stellte Nico Schlotterbeck auf die Außenverteidiger-Position. Allein das gnadenlose Scheitern dieser Maßnahme zeigte, dass Flick am Ende war.

Flick war vor drei Jahren als Bayern-Trainer offenbar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Als Nationaltrainer danach war er im Grunde immer überfordert, auch wenn er sich nach dem Japan-Spiel trotzig vor die Kamera stellte und erklärte, er sei genau der richtige. Nur glaubte ihm das niemand mehr. Vielmehr gilt: Die zwei Jahre nach der Ära Löw wurden verschenkt. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht.