Manchester ist blau - und zwar sowas von! Je drei Tore von Erling Haaland und Phil Foden sorgten für eine Machtdemonstration Manchester Citys gegen Lokalrivale United. Einzig Antony konnte etwas Kosmetik für die Red Devils betreiben. Gegen Ende ließ die Konzentration Citys nach und United kam noch durch einen Doppelpass von Joker Anthony Martial zu Ergebniskorrektur.

Er ist einfach ein Phänomen: Erling Haaland erzielte im Stadtderby gegen Manchester United am Sonntag seine Saisontore 12, 13 und 14 - am achten Spieltag! Damit steht Haaland nun insgesamt bei 17 Toren in neun Spielen für seinen neuen Arbeitgeber.



Der Norweger war aber nicht der einzige Angreifer im Team von Pep Guardiola, der gegen ManUnited besonders glänzen durfte: Phil Foden, der die Führung für City erzielte, durfte sich ebenfalls dreifach in die Torschützenliste eintragen.



Bei Manchester United hingegen lief so wenig zusammen, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Das 4:0 zur Halbzeit war auch in der Höhe verdient, einzig der sehenswerte Treffer nach dem Seitenwechsel von Antony lässt sich an diesem Sonntag im roten Teil der Stadt positiv hervorheben. Honoriert wurde die Nicht-Leistung der Mannschaft auch von einigen Fans, die das Stadion schon zur Halbzeit verließen. Autsch!



Beim Stand von 6:1 schaltete City schließlich um zwei, drei Gänge runter. Das lud Manchester City dazu ein, zumindest noch etwas am Ergebnis zu schrauben: der eingewechselte Anthony Martial traf erst per Kopf und dann per Elfmeter noch zum 6:2 und 6:3.



Erik ten Hag wird sich nach diesem Spiel neuer Kritik ausgesetzt sehen. Die Fragezeichen bei Manchester United bleiben, wirklich in die Spur kommen die Red Devils auch unter dem Niederländer nicht. Für Manchester City gilt das genaue Gegenteil: die Sky Blues wirken mit der Ergänzung durch Erling Haaland endgültig unaufhaltsam.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Hattrick Haaland, Hattrick Foden: ManCity nimmt ManUnited auseinander veröffentlicht.