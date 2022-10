Hernandez-Berater dementiert WM-Aus

Lucas Hernandez hat sich gegen den FC Barcelona einen Muskelbündelriss zugezogen. Nun droht sogar das WM-Aus. Doch der Berater dementiert nun.

Es war die 93. Minute als sich Lucas Hernandez im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (2:0) einen Muskelbündelriss zuzog. Aktuellen Medienberichten zufolge verläuft der Heilungsprozess sehr schleppend, sodass sogar ein WM-Aus des Verteidigers droht. Doch nun hat sein Berater die Gerüchte dementiert.

Die Zeit beim FC Bayern gleicht für Lucas Hernandez einer Achterbahnfahrt. Immer wieder, wenn sich der Franzose in der Innenverteidigung des deutschen Rekordmeisters festgespielt hatte, verletzte sich der 26-Jährige schwer.

So auch in dieser Spielzeit. Nachdem Hernandez zu Beginn der Saison zum Stammpersonal von Julian Nagelsmann zählte, bremste ihn eine Muskelbündelriss, den er sich in der Champions-League-Partie gegen den FC Barcelona zugezogen hat, aus.

Bereits am Tag danach gaben die Münchener bekannt, dass der Franzose vier bis sechs Wochen ausfallen würde. Nun berichtet jedoch Sport1, dass das Comeback des Weltmeisters von 2018 in die Ferne gerückt ist. Demnach laufe die Reha nach seinem Muskelbündelriss nicht wie geplant, zudem steht für den 26-Jährigen sogar die Weltmeisterschaft in Katar auf der Kippe.

Auch die Aussagen von Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund machten nicht allzu viel Hoffnung: "Bei Luci wird es noch etwas dauern, die Bildgebung war nicht so überragend, es ist eine blöde Stelle, wo der Heilungsverlauf etwas dauert."

Die Agentur von Lucas Hernandenz hat die Medienbericht nun jedoch dementiert und ein baldiges Comeback des Verteidigers in Aussicht gestellt. "Im Gegensatz zu dem, was einige Medien heute Abend berichtet haben, schreitet die Genesung von Lucas Hernández perfekt voran. Er wird am Montag das Laufen wieder aufnehmen und wird noch vor Ende des Monats auf den Platz zurückkehren. Alles läuft gut", veröffentlichte man auf Instagram.



Auch sein Berater äußerte sich mittlerweile dazu. "Lucas wird am Montag wieder laufen und noch vor Ende dieses Monats wieder für Bayern spielen", sagte Frank Hocquemiller gegenüber RMC Sport und machte somit Hoffnung auf eine WM-Teilnahme von Hernandez.





