Hernandez spricht über Rückkehr zu Atletico: "Wäre eine schöne Sache"

Bayern-Star Lucas Hernández kann sich eine Rückkehr zu Ex-Klub Atlético Madrid sehr gut vorstellen.

Im Sommer 2019 wechselte Abwehr-Star Lucas Hernandez für die Bayern-Rekordablöse von 80 Millionen Euro nach München. Nach anfänglichen Problemen hat sich der Innenverteidiger längst gefangen und rechtfertigt die gigantische Summe zumindest in Teilen. Der Franzose, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, eröffnete nun jedoch in einem Interview mit El Partidazo de COPE, dass er sich eine Rückkehr zu Atletico Madrid vorstellen könne.

Lucas Hernandez ist beim FC Bayern trotz seiner aktuellen Verletzung längst angekommen und fühlt sich wohl in der bayerischen Landeshauptstadt. Zudem passt auch der sportliche Aspekt, zumal er Jahr für Jahr die Meisterschaft gewinnt und um den Champions-League-Titel kämpft.



Der 26-Jährige hat dennoch nicht vergessen, wo seine Wurzeln liegen und liebäugelt mit einer Rückkehr zu Atletico.



"Wenn sich eines Tages die Option ergibt, zu Atletico zurückzukehren, warum nicht? Ich würde mir wünschen, dass es passiert. Es wäre eine schöne Sache", erklärte der Verteidiger.



Atletico sei schließlich der Verein, der ihm "alles gegeben" habe. Zudem stellte er klar, dass er "schon immer eine Vorliebe zu dieser Mannschaft" gehabt habe und das dortige Geschehen auch nach seinem Abschied verfolgt. "Seitdem ich nicht mehr da bin, drücke ich ihnen fest die Daumen", verdeutlichte er.



Sein Engagement beim FC Bayern verdankt er insbesondere seinem Ex-Klub aus der spanischen Landeshauptstadt. "Sie haben auf mich gesetzt, seit ich klein war, und mir alles gegeben", erinnerte er sich. Der französische Nationalspieler war insgesamt acht Jahre von 2011 bis 2018 bei Atletico aktiv und hat aus der Jugend kommend den Sprung zum CL-Spieler geschafft.

Vorzeitige Rückkehr wohl kein Thema: Verlängerung beim FC Bayern naht

Im Jahr 2024 läuft sein Vertrag in München aus, weshalb es bereits in eineinhalb Jahren zur Rückkehr kommen könnte. Dieses Szenarion ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich. Hernandez und der FC Bayern sollen bereits über eine Verlängerung bis 2027 gesprochen und werden den neuen Kontrakt wohl relativ zeitnah abschließen. Zuletzt berichtete Transfer-Insider Nicoló Schira via Twitter, dass die Gespräche schon sehr fortgeschritten seien. Demnach dürfte eine Rückkehr erst in vier, fünf Jahren wirklich zur Debatte stehen. Der Kreis würde sich für Hernandez dann schließen.

Alles zum FC Bayern & die WM bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Hernandez spricht über Rückkehr zu Atletico: "Wäre eine schöne Sache" veröffentlicht.