Hertha BSC: Björkan-Leihe zu Feyenoord vor Abbruch

Hertha BSC muss offenbar eine neue Lösung für Fredrik Björkan finden. Die Leihe des Linksverteidigers soll nach niederländischen Angaben im Winter vorzeitig beendet werden.

Im vergangenen Winter hatte sich Björkan ablsöefrei der Hertha angeschlossen - überzeugen könnte er in der Rückrunde der abgelaufenen Saison aber nicht. Der Norweger kam (inklusive Relegation) auf lediglich zehn Einsätze, zumeist als Einwechselspieler. Wenig überraschend einigten sich beide Parteien im Sommer darauf, vorerst getrennte Wege zu gehen. Eine Leihe zu Feyenoord sollte dem 24-Jährigen die nötige Spielpraxis beschaffen.

In Rotterdam ist Björkans Situation allerdings noch aussichtsloser als beim BSC: Der Linksverteidiger kam für den niederländischen Top-Klub nur ein einziges Mal zum Einsatz! Am letzten Wochenende schaffte er es nicht einmal mehr in den Spieltagskader.

Laut Angaben des Feyenoord-nahen Portals 1908.nl steht die Leihe daher vor einem Abbruch in der Winterpause. Wie es für Björkan dann weitergeht, steht noch nicht fest. Dass er bei der Hertha eine größere Rolle spielen würde, darf aber stark bezweifelt werden - wahrscheinlicher ist, dass es für den 24-Jährigen direkt zum nächsten Klub geht.

