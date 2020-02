Klinsmann: "Kompetenzaufteilung nicht hinbekommen" – Investor Windhorst enttäuscht

"Ja, hallo liebe, liebe Hertha-Fans. Ich glaube, wir sind drauf." Beim Fußballbundesligisten Hertha BSC Berlin ringen die Beteiligten nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Jürgen Klinsmann um die Deutungshoheit: "Das Geld war nie ein Thema. Geld war nie ein Problem bei dem ganzen. Es ging einfach um klare Kompetenz, Aufteilung. Und diese Kompetenzaufteilung haben wir nicht hinbekommen. Das betrifft in erster Linie natürlich mich und auch Michael Preetz, weil man in Deutschland gewohnt ist, dass ein Manager auf der Ersatzbank sitzt, praktisch am Spielfeldrand, und sich dort mit einbringt, dass er überall auf - man sagt gerne 'nah dran ist an der Mannschaft', auf Tuchfühlung ist, immer die Tür offen hat für Spieler. Ich war das nicht mehr gewohnt. Ich kenne das englische Modell, vor allem, wo ein Manager - der heißt ja Manager im England und nicht Trainer in England, sondern er heißt Manager - eigentlich nur einen Vorgesetzten hat. Und es ist der Chef des Klubs. Und diese zwei sprechen sich ab, und dann wird umgesetzt." Dem widersprach die Hertha-Vereinsführung am Donnerstag. Manager Michael Preez: "Zur ersten Frage: Es hat nie ein Gespräch dazu gegeben, dass ich möglicherweise nicht auf der Bank sitzen soll. Zur zweiten Frage: Es hat einen inhaltlichen Dissens darüber gegeben, welche Kompetenzen ein Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga haben soll. Wo fangen die an, wo hören die auf? Ich meine, ich sollte das vielleicht mal an dieser Stelle klarmachen: Da ging es nicht um völlig, völlig offensichtliche Dinge wie natürlich hat er die völlige Freiheit bei der Aufstellung der Mannschaft und bei der taktischen Ausrichtung und bei Einwechslungen und sonst was. Es ist ja völlig völlig klar. Aber es ist schon so, dass wir hier in einer Struktur arbeiten, in der zwei Geschäftsführer dafür verantwortlich sind, die Geschäfte für Hertha BSC abzuwickeln und zu leiten. Das ist unser Auftrag. So sind wir eingesetzt worden vom Präsidium von Hertha BSC. Und dieser Aufgabe kommen wir nach." Investor Lars Windhorst stellte auch klar, das die Zusammenarbeit mit Jürgen Klinsmann nicht nur auf der Trainerbank beendet ist: "Leider muss ich sagen, dass heute aufgrund der Art und Weise, wie der Jürgen Klinsmann sich verabschiedet hat, eine Zusammenarbeit unmittelbar weiter mit ihm im Aufsichtsrat der Hertha BSC aus meiner Sicht nicht vorstellbar ist." Die Berliner wollen die kommenden Bundesligaspiele unter Trainer Alexander Nouri bestreiten. Über mögliche Kliensmann-Nachfolger wolle am in Ruhe entscheiden, hieß es am Donnerstag.