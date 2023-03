Der Erfinder der Trikot-Werbung in Deutschland: Günter Mast, Chef des Kräuterlikör-Herstellers Jägermeister aus Wolfenbüttel, wollte eine neue Form der Werbung finden und entdeckte dafür den Fußball. Da Eintracht Braunschweig damals eine große Nummer in der Bundesliga war und gleich in der Nachbarschaft von Wolfenbüttel lag, wandte sich Mast 1972 mit seiner Idee an den Verein. Der sagte schnell zu, weil er in Finanznöten steckte. Zuerst ersetzte das Jägermeister-Logo das Vereinswappen, um das Werbeverbot zu umgehen! Am 24. März 1973 liefen die Braunschweiger im Heimspiel gegen Schalke 04 das erste Mal mit dem Hirschkopf auf der Brust auf. Sieben Monate später knickte der Deutsche Fußball-Bund ein und erlaubte die Werbung auf dem Trikot. Die Eintracht kassierte 100.000 Deutsche Mark pro Jahr für den Deal.

