Trotz massiver Schützenhilfe von Arminia Bielefeld (3:0 gegen Heidenheim) hat der Hamburger SV seine letzte Chance auf eine Rückkehr in die Bundesliga verpasst. Im Heimspiel gegen den SV Sandhausen waren die Hamburger dem Druck nicht gewachsen und verloren klar und deutlich mit 1:5. Am Donnerstag tritt nun das Überraschungsteam des 1.FC Heidenheim gegen Werder Bremen in der Relegation um den Aufstieg in die 1. Liga.

Nürnberg blickt in den Abgrund

Ein weiterer Traditionsclub droht dagegen durchgereicht zu werden: Der 1.FC Nürnberg, Absteiger aus der Bundesliga, beendete eine katastrophale Saison auf Platz 16 und muss sich nun in der Relegation gegen den Dritten der 3. Liga einen weiteren Absturz vermeiden. Der Club kam in Kiel über ein 1:1 nicht hinaus, während sich Neuling Karlsruher SC mit einem 2:1 ausgerechnet bei Nürnbergs frankischem Erzrivalen Greuther Fürth dank leicht besserer Tordifferenz noch retten konnte.

(Mehr in Kürze auf stern.de)