Hübner wird einfach nicht fit: Droht dem Kapitän der TSG Hoffenheim das Karriereende?

Hoffenheim-Kapitän Benjamin Hübner droht aufgrund seiner Innenbandverletzung das Karriereende.

Benjamin Hübner konnte in dieser Saison aufgrund einer Innenbandverletzung am Sprunggelenk lediglich eine Partie absolvieren. Dabei handelte es sich um die 1. DFB-Pokal-Hauptrunde. Seitdem fehlt der 33-Jährige, der auf eine elend lange Verletzungsgeschichte zurückblickt. Ob der Innenverteidiger überhaupt noch mal zurückkehrt, ist laut kicker-Informationen ungewiss.

Seit Monaten verzögert sich das Comeback von TSG-Verteidiger Benjamin Hübner. Selbst vier Monate nach seiner erlittenen Sprunggelenksverletzung kann das Gelenk die hohen Belastungen im Profi-Fußball nicht standhalten. Demnach kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Schmerzen und Schwellungen, die dem Genesungsprozess im Wege standen. Einem Bericht des kicker zufolge, könnte die Verletzung dem Spieler sogar seine Karriere kosten.



"Es ist wirklich sehr ungewiss, wann er zurückkommt", beschrieb zuletzt Chefcoach André Breitenreiter die Situation. Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass Hübner auch an Rückenbeschwerden leidet.

Hübner im Dauerpech: 116 verpasste Spiele in viereinhalb Jahren

Begonnen hatte der Leidensweg des Innenverteidigers zu Beginn der Saison 2018/19, als er über zwei Monate so schwer an den Folgen einer Gehirnerschütterung litt, dass Spitzensport unmöglich war. In den folgenden Jahren fiel er unter anderem wegen seinen Rückenproblemen, mehreren Kapselverletzungen und einer Nackenverletzung aus. Demnach verpasste er in den letzten viereinhalb Jahren ganze 116 Pflichtspiele. Der TSG-Kapitän kommt aus diesem Grund insgesamt "nur" auf 103 absolvierte Spiele für seinen Verein. Im Sommer läuft sein Vertrag in Hoffenheim aus. Ob noch ein weiteres Pflichtspiel hinzukommt, erscheint fraglich.

