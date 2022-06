Igor Denisov war Kapitän der russischen Fußball-Nationalmannschaft. Jetzt stellt sich der Ex-Profi als einer von wenigen Promis in dem Land gegen Wladimir Putin und seinen Krieg gegen die Ukraine.

Lange war Igor Denisov ein internationales Aushängeschild des russischen Fußballs. Der 38-Jährige absolvierte insgesamt 54 Länderspiele für die Nationalmannschaft und führte sie jahrelang als Kapitän aufs Feld. Doch von Nationalstolz ist bei Denisov nicht viel übriggeblieben. Der Ex-Profi hat sich mit klaren Worten von Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dessen Krieg gegen die Ukraine distanziert.

"Ich bin dagegen, dass Menschen sterben", sagte Denisov in einem Interview mit dem russischen Sportblogger Nobel Arustamjan, das den Titel "Fußball und Leben nach dem 24. Februar" trägt. Die Invasion russischer Truppen in der Ukraine an diesem Tag sei für ihn "ein Schock und ein Horror" gewesen, so der viermalige russische Meister. Der Krieg sei eine "Katastrophe".

Igor Denisov an Putin: "Ich bin bereit, vor Ihnen auf die Knie zu fallen"

Nur wenige prominente russische Sportler wagen es, sich öffentlich gegen den Angriff auf die Ukraine zu positionieren. Denisov ist sich darüber im Klaren, welche Konsequenzen seine Aussagen haben können: "Ich weiß nicht, vielleicht werde ich für diese Worte eingesperrt oder getötet, aber ich sage es, wie es ist." Sein Leben habe sich seit Beginn des Krieges "drastisch verändert": "Ich habe nicht geschlafen. Ich habe wahrscheinlich vier Tage lang drei Stunden geschlafen. Ich war einfach schockiert."

Ukraine-Krieg Unter russischer Besatzung: Das Leben in Mariupol nach dem Fall 1 von 16 Zurück Weiter Zurück Weiter Es ist der 18. Mai 2022. Nach wochenlangen Kämpfen um die ostukrainische Hafenstadt Mariupol melden russische Truppen, das sich auch die letzten Kämpfer der ukrainischen Bastion im Asov-Stahlwerk ergeben haben. Russlands Armee bringt die Stadt gänzlich unter seine Kontrolle – während Angehörige der ukrainischen Streitkräfte die Stadt in Bussen verlassen. Mehr

Er habe kurz nach dem Einmarsch sogar eine Videobotschaft aufgenommen, in der er den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Einlenken aufforderte: "Ich bin bereit, vor Ihnen auf die Knie zu fallen." Jedoch habe kein Medium in Russland diese Botschaft veröffentlichen wollen. An dem Krieg trage die russische Bevölkerung eine Mitschuld, "denn wir schaffen es nicht, der Regierung unsere Sichtweise nahezubringen", sagte er.

Der frühere Spielführer der "Sbornaja" spielte elf Jahre lang für Zenit St. Petersburg und gewann mit dem Klub 2008 den Uefa-Pokal (heute Europa League). Zuletzt stand er bei Lokomotive Moskau unter Vertrag, 2019 beendete er seine aktive Karriere.

Quellen: Nobel Arustamian auf Youtube / Sport1