Im Falle eines Transfers: Liverpool bei BVB-Juwel Bellingham in der Pole-Position

Früher oder später wird Jude Bellingham Borussia Dortmund vermutlich verlassen. Für den Fall der Fälle bereitet sich allen voran der FC Liverpool schon vor.

Jürgen Klopp gilt als ein großer Bewunderer von Jude Bellingham. Damit ist er zwar gewiss nicht alleine in der Fußball-Welt und ganz sicher auch nicht an der europäischen Spitze. Doch scheint er so viel vom Mittelfeld-Youngster zu halten, dass er mit Liverpool schon jetzt mit den Hufen scharrt, wenn man in Richtung nächstes Sommer-Transferfenster schaut.

Dem Vernehmen nach hätte er ihn am liebsten schon in den vergangenen Monaten aus Dortmund gelockt. "Er war nicht auf dem Markt, das ist das erste Problem dabei", erklärte er noch, wieso der LFC keinen Versuch gewagt hatte. Schon diese Aussage zeigt: Hätte es die theoretische Chance gegeben, hätten die Reds sehr viel in die Waagschale geworfen.

Klopp will Bellingham unbedingt: Liverpool als größer Interessent

Im nächsten Sommer könnte die Situation aber schon anders aussehen. Dann hätte Bellingham drei Spielzeiten beim BVB verbracht und seinen Status als kommender Weltklasse-Mittelfeldspieler weiter gefestigt.

Es wäre ein möglicher Zeitpunkt für ihn, den nächsten Schritt zu gehen. Auch wenn sein Vertrag noch bis 2025 läuft und er sich zweifelsohne wohlfühlt bei Schwarz-Gelb.

Nun macht es auch nochmal der britische Telegraph deutlich: Sollte es auch nur den Hauch einer Chance geben, den 19-Jährigen zu verpflichten, wird Liverpool es definitiv versuchen.

Das Blatt geht zudem davon aus, dass der Klopp-Klub der mit Abstand größte Interessent wäre. Und das, obwohl es auch bei den anderen Spitzenvereinen keinen Zweifel daran geben dürfte, was Bellingham mitbringen würde.

Quellen bei Liverpool sollen bereits verraten haben: Sollte es für den 15-fachen Nationalspieler Englands denkbar sein, den nächsten Schritt zu gehen - dann wird Klopp anklopfen. Und gewiss nicht allzu zögerlich.

Zwei Faktoren spielen bei einem potenziellen Bellingham-Transfer aber auch eine Rolle: Gibt es womöglich eine Ausstiegsklausel in seinem BVB-Vertrag, oder kann sich der Bundesligist bei Anfragen weiter beharrlich zeigen? Derzeit kann man davon ausgehen, dass Letzteres der Fall ist. Und: Wie schlägt er sich bei der Weltmeisterschaft in Katar? Sollte er - wie zu erwarten - gute Leistungen zeigen, dann wird das Riesen-Talent nur noch wertvoller und teurer.

