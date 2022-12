Im Fokus der Top-Klubs: Brighton-Star Caicedo von Chelsea und Liverpool umworben?

Brighton-Star Moises Caicedo soll das Interesse der Premier-League-Top-Klubs FC Chelsea und FC Liverpool auf sich gezogen haben

Brighton-Star Moisés Caicedo gehört zu den talentiertesten zentralen Mittelfeldspielern der Premier League. Der 21-jährige Ecuadorianer glänzt sowohl im Verein, als auch im Nationalteam mit konstant starken Leistungen und könnte schon bald den nächsten Schritt gehen.

Immer, wenn ein junger Spieler bei einem der Premier-League-Mittelklasse-Klubs für Furore sorgt, dauert es nicht lange, bis die Top-Klubs Jagd auf diesen machen. Sky Sports England zufolge haben der FC Chelsea und FC Liverpool diese bereits aufgenommen. Die Champions-League-Sieger der Jahre 2021 und 2019 sollen sich für die Dienste des Youngsters interessieren, wenngleich es Stand jetzt noch keine formellen Gespräche gab. Dies könnte sich in den kommenden Wochen jedoch ändern.

Winter-Transfer unwahrscheinlich: Brighton winkt im Sommer ein Millionen-Regen

Ein Transfer in der Winterpause ist eher unwahrscheinlich, da der Spieler noch bis 2025 an Brighton gebunden ist und der Klub kein Interesse daran besitzt, die Mittelfeld-Hoffnung schon jetzt ziehen zu lassen. Deutlich realistischer wäre hingegen ein Wechsel im Sommer. Der Ecuadorianer hat sich nach seiner Belgien-Leihe im Brighton-Mittelfed festgesetzt und strebt nach noch größeren Aufgaben.



Ob der Step im kommenden Sommer aber schon richtig wäre, ist anzuzweifeln. Mit bislang 22 Premier-League-Spielen ist Caicedo natürlich noch ein wenig grün hinter den Ohren. So groß sein Talent und so stark seine Leistungen auch sein mögen, würde ein weiteres Jahr Brighton sicherlich niemandem Schaden anrichten. Hier könnte er weiterhin Spielpraxis sammeln und als Führungsspieler wachsen. Es wäre jedoch ganz im Stile der Premier League, wenn der Wechsel schon im Sommer 2023 vollzogen wird - und zwar für eine schwindelerregende Ablösesumme.

The Last Dance in Katar: Die WM-Analyse mit Tobias Escher

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Im Fokus der Top-Klubs: Brighton-Star Caicedo von Chelsea und Liverpool umworben? veröffentlicht.