von Eugen Epp Frauen im Männer-Fußball? Das wird in Bayern immer normaler. Die Erfahrungen sind positiv – wie bei Chiara Matthes, die als erste Frau bei einem Herren-Spiel ein Tor erzielt hat, und sich auch sonst bei den Männern sehr wohl fühlt.

An den großen Moment im August erinnert sich Chiara Matthes noch ganz genau. Von der linken Seite kommt der Ball herein, sie steht im Strafraum komplett frei und trifft aus etwa zehn Metern ins Netz. "Eigentlich musste ich ihn nur noch reinschießen", erzählte die 19-Jährige dem stern.

Was so einfach klingt, war tatsächlich ein Tor von historischer Bedeutung. Als erste Frau hat Matthes in einem Männer-Ligaspiel in Deutschland einen Treffer erzielt. Damit hat sie ein kleines Stück Fußball-Geschichte geschrieben. So wie auch der Bayerische Fußballverband (BFV), der seit dieser Saison als erster innerhalb des DFB Frauen erlaubt, in Herren-Mannschaften mitzuspielen.