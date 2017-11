In der DAR können Kinder mit Down-Syndrom und Autismus das Fußballspielen erlernen. Guatemala leistet damit hervorragende Inklusion - denn die Akademie schult Gemeinschaftssinn und Selbstvertrauen.

Normal! Autismus! DAR steht für Down, Autismus und Regulär. Die Einheit der drei Buchstaben ist unser Ziel. Dass alle Menschen gemeinsam leben, Sport machen, Kompromisse schließen, gesellig sein können und empathisch sind gegenüber anderen und ihren Lebensbedingungen.

Mein Name ist Walter Molina, ich bin Fußballtrainer. Statistiken zufolge gibt es zwischen 150.000 und 325.000 Menschen in Guatemala, mit der Diagnose Autismus.

Die Anzahl an Menschen mit Down-Syndrom beträgt circa 200.000. Das DAR ist eine Fußball-Akademie im Sinne der Inklusion, die sich auf Menschen mit Behinderungen spezialisiert hat. Während meines Studiums zum professionellen Trainer, bin ich auf einen Fußballkurs gestoßen,der an geistig Behinderte gerichtet ist. Ich entschied mich dazu, einen Raum für sie zu schaffen. Das ist eine gemeinnützige Akademie. Das ist mein Beitrag. Ich betrachte es als meine soziale Verantwortung. Ich denke, dass jeder Bürger sie tragen sollte, egal wo er sich befindet.

Unser Hauptziel ist es zu unterstützen, anzuregen und das kollektive Bewusstsein für die Inklusion zu schärfen. DIE DAR hat zwei Trainings pro Woche. Wir haben zwei Trainer und drei Mentoren, die, so wie ich, die gleiche Überzeugung teilen. Die gleichen Ideale gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstseins für die Gemeinschaft und unsere Nachbarn.

Nach einem Jahr verzeichneten wir großartige Resultate. Vor allem bei den Autisten, deren Körperhaltung sich verbessert hatte, ein charakteristisches Problem von Menschen mit Autismus.

Der lohnenwerteste Teil jeder Session ist die Zufriedenheit, die sie dadurch bekommen, ihr bestes zu geben. Am Ende des Trainings lächeln die Kinder und sind stolz auf sich selbst, Fußball gespielt zu haben, in der Gemeinschaft.

Wir geben ihnen die Möglichkeit, Fußballspielen zu erlernen. Aber, mehr als das, wollen wir ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl geben. Sie haben ein Recht auf Bildung, ein Recht darauf Sport auszuüben, sich selbst zu entwickeln und individuell zu wachsen.