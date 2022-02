Inter Mailands Arturo Vidal vor Wechsel in die Premier League zu Tottenham Hotspur?

Verlässt Arturo Vidal Inter Mailand im Sommer ablösefrei und wechselt zu seinem ehemaligen Trainer Antonio Conte nach Tottenham?

Mittelfeldspieler Arturo Vidal (34) will seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Inter Mailand offenbar nicht verlängern und strebt gleichzeitig einen Wechsel in die Premier League an. Dies berichtet die chilenische Zeitung La Tercera.

Tottenham-Coach Antonio Conte habe demnach sogar schon Kontakt zu seinem ehemaligen Spieler aufgenommen und will ihn von einem Wechsel nach Nord-London überzeugen, nachdem beide schon bei Juventus (2011 bis 2014) und Inter (Saison 2020/21) erfolgreich zusammengearbeitet hatten.

Arturo Vidal bei Inter Mailand nur Ergänzungsspieler

Unter dem neuen Nerazzurri-Coach Simone Inzaghi fungiert Vidal zumeist nur als Einwechselspieler, kam in 16 Partien ganze 14-mal von der Bank. Neben den Spurs sollen dem Bericht zufolge aber auch Olympique Marseille und Galatasaray Optionen für ihn sein.

Problem für Inter: Vidal könnte seinen Vertrag per Klausel um eine weitere Saison verlängern. Würde der Klub ablehnen, wäre eine Entschädigungszahlung in Höhe von 4,6 Millionen Euro fällig. Verlängert Vidal, müsste Inter eine Prämie in Höhe von 2,3 Millionen Euro zahlen.