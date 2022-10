Interesse am Bayern-Co-Trainer: Toppmöller könnte im Sommer wechseln

Dino Toppmöller könnte im Sommer eine Veränderung seiner Laufbahn anstreben. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft kürzer als der von Julian Nagelsmann.

Zuletzt wurde Dino Toppmöller mit dem freien Trainerposten beim VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Während ein Wechsel derzeit sehr unrealistisch ist, könnte die Situation im nächsten Sommer schon anders aussehen.

Seit Sommer 2021 steht Dino Toppmöller als Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei den Bayern unter Vertrag, nachdem sie zuvor auch schon bei RB Leipzig zusammen gearbeitet hatten. Der 41-Jährige gilt als fähiger Coach, guter Taktiker und aufgrund seiner Sprachkenntnisse auch als wichtiger Kommunikator.

So ist es nicht wirklich abwegig, dass sich manch ein Verein damit beschäftigt, ihn in Zukunft nicht als Co-, sondern als Cheftrainer anzustellen. Angeblich hatte zuletzt auch der VfB Stuttgart überlegt, bei Toppmöller anzufragen. Das etwaige Interesse war aber von vornherein unrealistisch, da er sein aktuelles Trainerteam kaum in der laufenden Saison verlassen würde.

Im nächsten Sommer könnte das allerdings schon etwas anders aussehen. Wie Bild-Reporter Tobi Altschäffl im Podcast 'Bayern Insider' erklärte, hat Toppmöller nur einen Dreijahres-Vertrag in München unterschrieben. Nagelsmann und Assistent Xaver Zembrod hingegen für fünf Jahre.

Toppmöller hat bereits Cheftrainer-Erfahrung

Entsprechend dürfte sich Toppmöller dahingehend über seine eigene Zukunft Gedanken machen. Dem Bericht zufolge habe er bereits im Blick, wie es für ihn weitergehen könnte.

Während Nagelsmann und. Co vermutlich an eine Vertragsverlängerung und eine fortgeführte Zusammenarbeit denken, könnte es Toppmöller in Richtung Cheftrainer-Rolle im Profifußball ziehen. Vor seiner Zusammenarbeit mit Nagelsmann hatte Toppmöller bereits als Cheftrainer gearbeitet, unter anderem drei Jahre in Luxemburg beim F91 Düdelingen.

