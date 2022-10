Inter Mailand möchte das Leihgeschäft von Romelu Lukaku wohl um ein Jahr verlängern.

Derzeit ist Romelu Lukaku lediglich an Inter Mailand ausgeliehen. Schon jetzt deutet aber alles darauf hin, dass er auch über die Saison hinaus bei den Nerazzurri bleiben wird.

Bislang läuft es für Romelu Lukaku in seinem zweiten Engagement bei Inter noch nicht wie gewünscht. Der Belgier kommt nach seinem Wechsel vom FC Chelsea erst auf drei Einsätze für den italienischen Vize-Meister, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen. Seit Ende August fällt er schon aufgrund einer Muskelverletzung aus.

Nichtsdestotrotz soll Inter großes Interesse daran haben, Lukaku auch über Leihende hinaus zu halten. Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass Inter am Ende der Saison 2022/23 mit Chelsea darüber sprechen werde, um über die Zukunft des Stürmers zu verhandeln. Schon jetzt soll es aber ein Gentlemen's Agreement zwischen beiden Klubs geben, die Leihe um ein Jahr zu verlängern.

Inter plant demnach, Lukakus Gehalt weiter zu übernehmen und eine zusätzliche Leihgebühr in Höhe von zehn Millionen Euro an den FC Chelsea zu zahlen, um den 29-Jährigen zu halten. Die Blues dürften nicht abgeneigt sein, schließlich soll es laut des italienisches Blattes keinerlei Bestrebungen des Londoner Klubs geben, Lukaku wieder zu integrieren.

Anders als bei der aktuellen Leihe, so heißt es im Bericht weiter, könnte Chelsea bei einem erneuten Deal aber darauf bestehen, dieses Mal eine Ablöseverpflichtung in den Vertrag aufzunehmen, so dass Inter den Spieler im Sommer 2024 fest kaufen müsste.



An der Stamford Bridge ist sein Vertrag noch bis 2026 datiert.

Alles zu Chelsea bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Inters Plan mit Romelu Lukaku veröffentlicht.