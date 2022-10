Irre Statistiken: Frenkie de Jong mit Masterclass gegen Villarreal

Frenkie de Jong lieferte gegen Villarreal eine sehr starke Partie ab. Xavi lobte seine Leistung, die ihn zurück in die Barcelona-Startelf bringen könnte.

Bislang hat Frenkie de Jong beim FC Barcelona nur eine Nebenrolle in der laufenden Saison gespielt. Am Donnerstagabend stellte ihn Xavi in die Startelf auf die Sechs - was der Mittelfeldspieler mit einer sehr guten Leistung belohnte.

Zum ersten Mal in dieser Saison durfte Frenkie de Jong in zwei aufeinanderfolgenden Spielen aus der Startelf heraus für Barcelona aufspielen. Unter Xavi hatte der Niederländer zuvor nur eine vergleichsweise kleine Rolle gespielt.

Das offenbar erneut gewonnene Vertrauen zahlte der 25-Jährige auch gleich zurück. In seinen 70 Minuten, die er gegen Villarreal auf dem Platz stand, hatte er unter anderem über 90 Ballaktionen und eine Passgenauigkeit von 95 Prozent. Dazu eine 100-prozentige Erfolgsquote bei seinen langen Pässen, den Dribblings und seinen zehn Zweikämpfen.

Auch in der Defensive war er von großer Bedeutung: Fünf Tackles konnte er setzen, dazu hat er kein einziges Mal den Ball verloren und wurde kein Mal überdribbelt. Eine rundum gelungene Performance, die ihm viel Lob einbrachte.

Xavi-Lob - de Jong zeigt Masterclass gegen Villarreal

"Frenkie war heute sehr gut. Er hat ein perfektes Spiel gespielt, das freut mich wirklich sehr für ihn", kommentierte Xavi nach Abpfiff. "Er kann als Dreh- und Angelpunkt spielen, aber heute war er besonders kreativ, weil Villarreals 4-4-2-System Frenkie die Freiheit gab - er hat es sehr gut gemacht. Wir hatten weder in der Defensive noch bei den Übergängen Probleme, was ein sehr gutes Zeichen ist."



Wenn eine solche Leistung nicht für ein Umdenken bezüglich der Stammbesetzung des Mittelfelds sorgt, was dann?

Auch de Jong selbst zeigte sich sehr zufrieden mit der Partie, wenngleich er eher die Bedeutung des Sieges nach den letzten Niederlagen betonte.

"Nachdem, was gegen Inter und Real passiert ist, war es wichtig heute zu gewinnen - und Villarreal ist auch ein gutes Team", erklärte er. Zu seiner Wunschposition hielt er sich gewohntermaßen eher zurück: "Es ist mir egal wo ich spiele, ich bin zufrieden wenn ich den Ball am Fuß habe, wie heute."

Seine Auswechslung sei lediglich eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, machte er mehrfach klar. Das Signal: Vor den wichtigen Wochen in der Liga und der Königsklasse, bevor es in die WM-Pause geht, möchte de Jong weitere Spiele aus der Startelf heraus bestreiten. Dafür hat er sich definitiv bewerben können.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Irre Statistiken: Frenkie de Jong mit Masterclass gegen Villarreal veröffentlicht.