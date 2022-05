Jake Daniels ist der aktuell einzige Profifußballer in Europa, der sich zu seiner Homosexualität bekannt hat. Viele Fußball-Stars drückten ihre Bewunderung für den Schritt des 17-Jährigen aus.

"Ich wusste mein Leben lang, dass ich schwul bin und jetzt fühle ich mich bereit dazu, mein Coming-out zu machen und ich selbst zu sein." Mit diesen Worten bekannte sich Jake Daniels auf der Website seines Vereins, des britischen Zweitliga-Klubs FC Blackpool, zu seiner Homosexualität. Der 17-Jährige ist der einzige aktive Profifußballer in Europa, der diesen Schritt gegangen ist.

Dafür bekam Daniels im Fußballgeschäft von allen Seiten Zuspruch – von ehemaligen und aktiven Fußball-Stars, Fans und Vereinen. "Gut gemacht", lobte Thomas Hitzlsperger den Engländer. Hitzlsperger selbst hatte sich als bisher einziger Fußballprofi in Deutschland nach seiner aktiven Karriere geoutet. Auf Twitter wünschte der ehemalige DFB-Nationalspieler Daniels eine "wundervolle Karriere".

Fußballer Jake Daniels outet sich als homosexuell

In England stieß das Coming-out des Talents auf nahezu ungeteilt positive Resonanz. "Großes Lob an dich und die Art und Weise, wie deine Freunde, deine Familie, dein Klub und dein Kapitän dich unterstützt haben", schrieb Harry Kane, Torjäger von Tottenham Hotspur und Kapitän der englischen Nationalmannschaft, an Daniels. Im Fußball sollten alle willkommen geheißen werden, so Kane. Torwart David de Gea von Manchester United freute sich über den "wunderbaren Mut" des Teenagers.

Nach Übernahme von Newcastle United Wem gehört der Fußball? Das sind die reichsten Clubbesitzer der Welt 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Familie Glazer – Manchester United: 4 Milliarden Euro

Quelle: " Die US-amerikanische Glazer-Familie hat ein Vermögen mit Gewerbeimmobilien gemacht. 2006 kauften sie – damals noch unter Familienoberhaupt Malcolm Glazer – für umgerechnet 1,2 Milliarden Euro den britischen Erstligisten Manchester United. Heute kontrollieren sie noch 83 Prozent der Stimmrechte bei den "Red Devils". Joel Glazer (rechts) ist Präsident des Traditionsclubs, zu dem dieses Jahr Superstar Cristiano Ronaldo zurückgekehrt ist.Quelle: " Forbes Magazine Mehr

Auch Englands Fußball-Legende Gary Lineker, mittlerweile Fernsehmoderator, beglückwünschte Daniels zu dem Schritt: "Es war eine brillante Saison für dich auf dem Feld, und durch deinen Mut nun auch neben dem Platz", twitterte der 61-Jährige. "Ich bin sicher, du wirst viel Liebe und Unterstützung aus der Fußball-Community bekommen und viele werden dir auf diesem Weg folgen."

Gary Neville, ebenfalls ehemaliger englischer Nationalspieler und heutiger TV-Experte, sprach bei "Sky News" von einem "wichtigen Tag für den englischen Fußball". Der britische Premierminister Boris Johnson dankte Daniels für dessen "riesigen Mut" und ergänzte: "Du wirst viele Menschen auf dem Feld und außerhalb davon inspirieren."

Unter dem Tweet von Daniels Verein Blackpool FC äußerten sich auch anderen Premier-League-Vereine und solidarisierten sich mit Daniel. So schrieb Chelsea "Wir sind stolz auf dich, Jake! Fußball ist für alle da.", Liverpool postete "Du hast unsere volle Unterstützung und Rückendeckung von allen bei Liverpool. Wir sind stolz auf deine Stärke und Tapferkeit", Arsenal ergänzte "Danke, dass du heute den Mut hattest, dich zu äußern. Fußball ist für alle da."

Das erste Coming-Out eines englischen Profis seit 1990

"Ich will einfach nicht mehr lügen", hatte Jake Daniels sein Coming-out begründet. "Ich bin erst 17, aber ich bin mir im Klaren darüber, dass es das ist, was ich machen will", so der Blackpool-Jungstar, "und wenn dadurch, dass ich mein Coming-out habe, andere Leute das sehen und das Gefühl bekommen, dass sie vielleicht dasselbe tun können, wäre das genial." Er ist in England der erste Profifußballer seit 1990, der diesen Schritt geht.

Quellen: FC Blackpool / Thomas Hitzlsperger auf Twitter / Harry Kane auf Twitter / David de Gea auf Twitter / Gary Lineker auf Twitter / "Sky Sports News" / Boris Johnson auf Twitter / DPA