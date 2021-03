Joachim Löw hört auf. Und wer kommt dann? Nach 15 Jahren sucht der Deutsche Fußball-Bund wieder einen neuen Bundestrainer. Und die Zeit drängt - nach der Europameisterschaft im Sommer sind es nur knapp anderthalb Jahre bis zur WM 2022 in Katar. Es gibt mehrere Kandidaten, aber wohl nur zwei Favoriten. Geht es nach Lothar Matthäus, ist Ralf Rangnick der Favorit. "Ralf Rangnick ist frei. Da muss man nicht hoffen, dass in Liverpool die Ergebnisse weiter schlecht sind und Jürgen Klopp in die Kritik gerät“, sagte der 59-Jährige am Dienstag dem TV-Sender Sky. Doch ob es tatsächlich so kommt, ist längst nicht ausgemacht. Vielleicht setzt der DFB ja nach alter Gewohnheit auf einen interne Lösung? Die wichtigsten Kandidaten sehen Sie bei uns in der Fotostrecke.

tis