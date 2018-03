Kaum drei Monate vor der WM in Russland, gibt Nationalmannschaftstrainer Joachim Löw zu verstehen, dass die Leistung der Spieler noch besser werden müsse, als bei der WM vor vier Jahren. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte Löw: (JOACHIM LÖW) "Wir wissen alle, das dieses Turnier natürlich auch unmenschliches abverlangen wird, weil wir sind Confed-Cup Sieger, WM-Sieger, also von daher sind wir die Gejagten. Aber unser Ziel ist klar, wir wollen ein richtig gutes Turnier spielen." Immerhin wolle man nicht schon in der Gruppenphase wieder nach Hause fahren müssen, so wie es etwa Spanien 2014 ergangen sei. Auf eine Begegnung mit Spanien bereitete sich die Mannschaft bei einem öffentlichen Training am Donnerstag vor. Das Freundschaftsspiel wird am Freitag in der Düsseldorfer EspritArena stattfinden. Marc-André Ter Stegen wird im Tor stehen. Zwar ist Trainer Löw optimistisch, dass sich der derzeit verletzte Manuel Neuer bis zur WM erholte haben wird, doch Ter Stegen gilt als ebenbürtiger Ersatz. (MARC-ANDRE TER STEGEN) "Ich konzentriere mich eigentlich nur auf das Hier und Jetzt und versuche, gut vorbereitet zu sein, wenn es dann zur Nationalmannschaft geht. Und wenn es dann im Hinblick auf die WM geht, dann möchte ich einfach gut vorbereitet sein, was der Trainer dann am Ende entscheidet, das ist dann immer seine Entscheidung und wie es dann auch mit Manuel ausschaut. Von daher, ich bin eigentlich nur konzentriert auf das, was jetzt passiert." Am 15. Mai will Trainer Löw den Kader für die WM bekanntgeben. Dabei zählt für ihn nicht nur die Qualität der Spieler auf dem Platz, sondern auch ihr Teamgeist. Das sollte ganz im Sinne von Mittelfeldspieler Toni Kroos sein. Der sagte am Donnerstag in Düsseldorf: (TONI KROOS) "Natürlich müssen sich gewisse Sachen, wie so ein Spirit, weiß nicht, dieses Hochschaukeln, während so einem Turnier, das man Selbstvertrauen hat, das man in einer Mannschaft ist, die unangenehm ist, also für den Gegner unangenehm. So was muss sich entwickeln während so einem Turnier, und ich hoffe, das wird, die fussballerischen Anlagen bringen wir mit, viele andere Nationen auch, aber natürlich haben wir eine Topmannschaft, die alles erreichen kann." Das nächste Freundschaftsspiel der Mannschaft wird am 27. März in Berlin stattfinden, gegen Brasilien, Fussballweltmeister 2002.