Bundestrainer Joachim Löw und die Nationalelf stehen vor entscheidenden Monaten. Am Mittwoch steht das Testspiel gegen Serbien in Wolfsburg an, vier Tage später wird es ernst: Dann startet die EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande. Löw wird seinen Kader auf einer Pressekonferenz vorstellen. Es wird erwartet, dass sich der Bundestrainer auch ausführlich zur Nicht-Nominierung von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels äußert. Offiziell sind die drei Weltmeister von 2014 lediglich "vorerst" nicht berücksichtigt worden. Gibt es also ein Hintertürchen für ein Comeback? Es werden viele Antworten vom Bundestrainer erwartet. Im stern-Liveblog können Sie alles topaktuell nachlesen.