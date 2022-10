Joshua Zirkzee träumt von Bayern-Rückkehr: "Möchte gerne wiederkommen"

Joshua Zirkzee kommt beim FC Bologna noch nicht groß zum Zug: Eine Rückkehr zum FC Bayern kann sich der Holländer dennoch vorstellen.

Joshua Zirkzee hat den FC Bayern in der Sommerpause auf permanenter Basis verlassen und geht nun für den FC Bologna auf Torejagd. Die Münchner haben sich jedoch eine Rückkauf-Klausel für das Sturm-Talent gesichert, die laut Medienberichten bei 20-25 Millionen Euro liegt. Der Niederländer hat das Kapitel Bayern München ebenfalls noch nicht abgeschrieben.

Ein wenig überraschend schloss sich Joshua Zirkzee im Sommer dem FC Bologna an, nachdem er in der Serie A eigentlich schon schlechte Erfahrungen bei Parma Calcio gesammelt hatte. Auf einer Presserunde (via football-Italia) erklärte der Angreifer nun, dass er keine Wahl "im Zusammenhang mit der Liga, sondern mit dem Klub getroffen" habe.



So wirklich zum Zug kam Zirkzee in Bologna bislang aber nicht. Lediglich zwei Joker-Einsätze konnte er verbuchen, wovon einer nur zwei Minuten andauerte. Kein Wunder also, dass der Akteur noch ohne Scorer-Punkt beim neuen Verein ist.

Trotz wenig Vertrauen von Nagelsmann: Zirkzee kann sich Rückkehr zum FC Bayern vorstellen

Im Sommer hatte man sich noch die Frage gestellt, ob der Spieler vielleicht sogar einen erneuten Anlauf beim FC Bayern wagen könnte. Seine Bilanz bei Leihklub RSC Anderlecht war mit insgesamt 18 Toren und 13 Vorlagen schließlich sehr gut gewesen. Schon bald konnte man aber erkennen, dass Julian Nagelsmann nicht wirklich eine Verwendung für Zirkzee hatte, weshalb ein Abschied unumgänglich war.



"Ich habe nicht wirklich mit Nagelsmann gesprochen, aber nach meiner Ankunft in Bologna sagte er, er sei darüber glücklich und wünsche mir alles Gute", erinnert sich Zirkzee.



Selbst wenn Nagelsmann nicht allzu viel vom jungen Angreifer zu halten scheint, kann sich dieser eine Rückkehr nach München durchaus vorstellen. "In ferner Zukunft möchte ich gerne wiederkommen. Wer möchte nicht für den FC Bayern spielen? Das ein Traum", erklärte der 21-Jährige. Klar ist jedoch auch, dass er zunächst beim FC Bologna voll durchstarten muss, damit sich die Tür in München nochmals öffnen kann.

