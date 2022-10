Jude Bellingham vs. Jamal Musiala: das Duell der Megatalente

Wenn heute Abend Borussia Dortmund auf den FC Bayern trifft, ist es auch das Duell de Megatalente Jude Bellingham und Jamal Musiala.

Um 18.30 Uhr erfolgt der Anpfiff zum wahrscheinlich größten Spiel, welches die Bundesliga zu bieten hat. Dann trifft Borussia Dortmund auf den FC Bayern München. Mehr als 200 Länder übertragen den deutschen Klassiker. Dabei stehen sehr wahrscheinlich zwei Spieler auf den Platz, denen eigentlich die Zukunft gehört, aber aktuell wohl die besten Akteure ihres Vereins sind.

Wenn heute Abend Borussia Dortmund auf den FC Bayern München trifft, ist es auch das Duell zweier Megatalente. Gemeint sind Jude Bellingham und Jamal Musiala. Der eine ist am 29. Juni 2003 geboren, der andere am 26. Februar 2003. Beide gehören zu den größten Hoffnungen des Fußballs.

Zudem gehören Bellingham und Musiala mittlerweile zum Stammpersonal ihres jeweiligen Vereins und sind aus der ersten Elf nur schwer wegzudenken. Jude Bellingham hat inzwischen 69 Bundesligaspiele für den BVB absolviert und ist vor der laufenden Spielzeit von Trainer Edin Terzic zum dritten Kapitän ernannt worden. Die englischen Spitzenklubs sollen schon Schlange stehen beim 19-Jährigen, der auch schon 17 Länderspiele für die Three Lions absolviert hat.

Edin Terzic schwärmt von Jude Bellingham

Vor dem Topspiel gegen die Bayern schwärmte der BVB-Coach regelrecht von seinem Mittelfeldmotor. "In der Champions League hat er schon drei Tore erzielt, das zeigt, in welcher Form er ist. Aber da kommt noch so viel in seiner Laufbahn", sagte Terzic auf der Pressekonferenz.

Wo es Bellingham hinführt, ist unklar, doch ein Wechsel im Sommer auf die Insel ist nicht undenkbar. Wie zu hören ist, möchte der englische Nationalspieler den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Am liebsten bei einem Topklub in seinem Heimatland.

Aber auch auf der Gegenseite steht mit Jamal Musiala ein Megatalent auf dem Platz. Beide kennen sich sehr gut aus den englischen U-Nationalmannschaften, wo sie zusammenspielten, bis der Münchener sich entschied, für das DFB-Team aufzulaufen.

Jamal Musiala hat sich beim FC Bayern München etabliert

Wie Bellingham gehört auch Musiala - spätestens seit dieser Saison - zu den Stammkräften im Münchener Star-Ensemble. Mittlerweile hat der ebenfalls 19-Jährige 64 Spiele in der Bundesliga absolviert. So gut wie diese Spielzeit war der gebürtige Stuttgarter bisher aber noch nicht. In sieben Ligapartien erzielte der Offensivakteur fünf Tore und bereitete weitere drei vor.

Das Duell der beiden Megatalente könnte den heutigen Klassiker prägen, denn die Wege der beiden könnten sich zahlreich kreuzen. Doch darauf kann sich Fußball-Deutschland freuen. Ähnlich wie sich Bayern-Coach Julian Nagelsmann freut. "Wir können alle genießen, dass so junge Toptalente in der Bundesliga spielen", sagte Nagelsmann über Musiala und Bellingham. "Ich gehe bei beiden davon aus, dass sie die tragenden Rollen, die sie aktuell ausfüllen, auch im gesamten Saisonverlauf einnehmen, und dass sie auch für ihre Nationalmannschaften eine große Bedeutung haben."

Wie oft die beiden Talente noch gegeneinander spielen, steht in den Sternen. Während der Engländer, wie oben schon beschrieben, den Schritt zu einem Spitzenverein machen möchte, hat sich Musiala bei solch einem Klub schon etabliert und konnte als Ergänzungsspieler sogar schon die Champions-League-Trophäe in den Himmel recken. Für die deutsche Bundesliga wäre es jedoch schade, wenn es nur noch zwei Duelle der beiden Youngster geben würde.

