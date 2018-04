Es war der siebte Sieg im 13. Spiel für Jürgen Klopp im direkten Duell mit Pep Guardiola. Der Liverpooler Trainer hat damit seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Nach dem furiosen 3:0 (3:0)-Erfolg gegen Manchester City hat Klopp nun zwei Siege mehr in direkten Aufeinandertreffen mit dem Spanier. Liverpool zeigte seinen Fans mit drei Toren binnen 19 Minuten in Hälfte eins des Viertelfinal-Hinspiels eine tolle Fußballshow und ist auf dem besten Weg ins Halbfinale der Champions League.



"Das war kurz vor der Perfektion", sagte Klopp zur ersten Hälfte am Mittwochabend, in der sein Team die Citizens um die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané an der Anfield Road fast nach Belieben dominierte. "Wir waren in der ersten Halbzeit brettstark und haben es gut verteidigt. Wir haben fast nichts zugelassen und den Gegner durch geschicktes Anlaufen zu Fehlern gezwungen", sagte Klopp.



Jürgen Klopp warnt vor dem Rückspiel

Der frühere Trainer von Borussia Dortmund und des FSV Mainz 05 warnte jedoch auch vor dem Rückspiel: "Es ist Halbzeit, kein Grund zu feiern. Wir müssen da nochmal durch." Klopp ist sich sicher: "Das wird nochmal richtig Energie kosten." Aufgegeben haben sich die Citizens trotz der klaren Niederlage nicht. "Das wird richtig hart, aber wir werden es versuchen", sagte Guardiola.

Die englische Presse ist wegen des rauschhaften Sieges der Klopp-Elf in heller Aufregung und übt sich in Superlativen. Die englische Zeitung "Mirror" spricht von einem "unvergesslichen Sieg" Klopps in einer Nacht, "in der Pep Guardiolas alles eroberndes Manchester City zerbröckelte, als ihre Champions-League-Kampagne in einer Wolke aus rotem Rauch aufging."

"Sun": Klopp ist unübertroffen

Für "The Sun" ist Klopp "weltweit unübertroffen". Das Spiel sei ein "meisterhaftes Beispiel dafür, wie man eine technisch überlegene Mannschaft wie City besiegt, mundtot macht, kastriert und besitzt."

Die BBC legt nach. "Klopp hat sein glanzvolles Gegenstück ein weiteres Mal ausmanövriert." Und weiter: "Klopp nahm dieses Spiel, wenn nicht gar die gesamte Begegnung, aus Guardiolas Reichweite heraus, indem er sich strikt an seine Instinkte hielt und an den heftigen Druck, der City schon in ihrer einzigen Liga-Niederlage der Saison so verunsicherte."