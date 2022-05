Zwei Titel gewonnen, die beiden wichtigeren aber verloren – und was machen die Fans des FC Liverpool? Sie machen Party als gäbe es kein Morgen. Das veranlasste Coach Jürgen Klopp zu einer Liebeserklärung.

Da müssen BVB-Fans ganz stark sein. Während man bei Borussia Dortmund ganz offensichtlich immer noch Jürgen Klopp hinterhertrauert, hat der Erfolgstrainer längst eine neue Heimat gefunden. Nach der knapp verpassten englischen Meisterschaft und dem unglücklichen 0:1 gegen Real Madrid im Champions-League-Finale empfingen die Fans des FC Liverpool ihr Team zuhause wie große Sieger. "Absolut überragend", war Klopp begeistert.

Der 54-Jährige, inzwischen schon im siebten Jahr beim englischen Traditionsclub unter Vertrag, stand im roten Vereinsshirt und umgedrehter Kappe auf der oberen Etage eines offenen Doppeldeckerbusses, der die Truppe des LFC in einem wahren Triumphzug durch die Stadt fuhr. Der Traum vom Quadruple war zwar geplatzt, doch die Fans feierten dennoch die herausragende Saison mit den Gewinnen des FA- und des Liga-Cups sowie der Vize-Meisterschaft und der Teilnahme am Champions-League-Finale.

Jürgen Klopp: "Absolut überragend"

Darauf angesprochen, reagierte Klopp absolut begeistert. "Bei keinem Club der Welt – dieser Welt – würde es passieren, dass du in der Nacht zuvor ein Champions-League-Finale verlierst und die Leute kommen hierher in dieser Verfassung, in der Stimmung, in der sie sind. Absolut überragend! Das ist der beste Club der Welt. Ist mir egal, was andere Leute denken."

Während der Fahrt war der Bus mit Klopp und den Liverpool-Stars zum Teil in vor roten Konfetti-Schnipseln flirrender Luft unterwegs. "Das ist das beste Zeichen, das du erhalten kannst: du musst nicht gewinnen, du musst nur alles geben, was du hast, alles auf dem Platz reinwerfen und die Menschen Liverpools lieben dich", sagte Klopp mit heiserer Stimme. "Es war eine unglaubliche Saison", so Klopp weiter und er schloss mit einer Botschaft an die Anhänger: "Ich liebe euch alle! Und ich bin nicht betrunken, kein bisschen, nur emotional!"