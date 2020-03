HINWEIS: Diesen Beitrag erhalten Sie untertitelt und ohne zusätzlichen Sprechertext. Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool: "Was ich im Leben nicht mag ist, dass bei einer so ernsthaften Sache die Meinung eines Fußballtrainers wichtig ist. Das verstehe ich wirklich nicht. Da könnte ich Sie ja genauso fragen, Sie sind in der gleichen Position wie ich. Es ist nicht wichtig, was berühmte Leute sagen. Wir müssen angemessen über solche Sachen reden. Es sollten nicht Leute wie ich, die keine Ahnung haben, sprechen, sondern Leute, die etwas davon verstehen. Und die sollen den Menschen dann sagen, was sie tun oder lassen sollen oder ob alles gut wird oder nicht. Aber doch nicht Fußballtrainer! Ich versteh's nicht: Politik, Coronavirus, warum ich? Ich trage eine Baseballkappe und bin schlecht rasiert. Ich bin genauso besorgt wie Sie oder vielleicht auch weniger, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie besorgt Sie sind. Aber meine Meinung spielt wirklich keine Rolle. Ich lebe auf diesem Planeten und ich will, dass dieser Planet sicher und gesund ist. Ich wünsche allen das Beste, absolut, aber was ich über Corona denke, ist nicht wichtig. Wenn mir jemand sagt: 'Wir spielen Fußball', dann spielen wir Fußball weil schlauere Leute gesagt haben, dass wir das tun können. Ich werde diese Entscheidung nicht treffen."