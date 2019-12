Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat wieder für Schlagzeilen gesorgt. Bei der offiziellen Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg stellte sich Klopp den Fragen der Journalisten - gemeinsam mit Liverpool-Kapitän Jordan Henderson. Alles Routine, bis der Dolmetscher Hendersons Antwort übersetzt. O-TON DOLMETSCHER: "Ja, das sind wir uns bewusst, dass das eventuell nicht klappt. Aber wir spüren keinen Druck, wir wollen das leicht angehen, wir haben das nötige Selbstvertrauen und wir werden das…" O-TON JÜRGEN KLOPP, LIVERPOOL-TRAINER: "Das ist natürlich scheiße für einen Dolmetscher, wenn da ein Deutsch sprechender Trainer nebendran sitzt. Die Frage war, ob es uns hilft, dass wir in der Champions League gewonnen haben, das wir in Situationen wie dieser bisher immer geliefert haben. Und er hat nicht gesagt, wir wollen es leicht angehen, sondern wir sind uns bewusst, der Schwere der Aufgabe. Also das ganz normale Zeug. Also schon zuhören. Sonst kann ich's auch übersetzen, das ist ja nicht so schwer." Er sei schon in Wettkampfstimmung sagte Klopp nach einem peinlichen Moment der Stille, dann nahm die Pressekonferenz wieder ihren gewohnten Lauf. Nur Klopp wirkte etwas genervt, wegen der nun sehr ausführlichen und korrekten Übersetzungen des Dolmetschers.