Der Champions-League-Sieger 2019 heißt FC Liverpool. Das Team von Jürgen Klopp gewann in Madrid gegen Tottenham Hotspur mit 2:0. Den ersten Treffer erzielte Mohamed Salah bereits in der zweiten Minute durch einen Handelfmeter. Tottenhams Moussa Sissoko hatte zuvor ein klares Handspiel verursacht. In der Folge entwickelte sich sportlich ein schwaches Spiel, in dem Liverpool sich auf die Defensive konzentrierte, während Tottenham kaum Offensivdruck entfalten konnte. Divock Origi sorgte mit seinem Tor zum 2:0 in der 87. Minute für die Entscheidung.

Für Klopp ist es der erste Champions-League-Titel seiner Karriere. 2013 unterlag er im Finale mit Borussia Dortmund dem FC Bayern. Im vergangenen Jahr scheiterte er mit Liverpool an Real Madrid.