Jürgen Klopp über das Aus des FC Bayern in der Champions League: "Definitiv verdient"

Jürgen Klopp hat über den Saisonendspurt mit dem FC Liverpool gesprochen - und in dem Zusammenhang auch das CL-Aus der Bayern bewertet.

Nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League mit dem FC Liverpool hat sich Reds-Trainer Jürgen Klopp bei DAZNzum Saisonendspurt seiner Mannschaft geäußert. Klopp sprach auch über den kommenden CL-Gegner Villarreal.

Jürgen Klopp über...

...den Saisonendspurt mit Liverpool: "Es ist der beste Saisonendspurt, den man haben kann, weil wir ja nur deshalb so oft spielen, da wir in den verschiedenen Wettbewerben so weit gekommen sind. Ich habe darauf hingewiesen, dass das eine Drecksanstoßzeit ist. Wir wollen alle Spiele spielen, die anstehen. Gar kein Problem. Es muss ja aber nicht sein, dass du unter Umständen Mittwochabend irgendwo im Halbfinale spielst und dann lassen die uns trotzdem am Samstag um 12.30 Uhr ran nach dem Motto: Einfach mal gucken, wie es läuft - aus keinem Grund. Das werde ich nie verstehen."

...das Halbfinale im FA Cup gegen Manchester City am Samstag: "Wir haben vor ein paar Tagen gemerkt, dass City relativ gut ist. Es wird interessant, denn City hat es richtig gut gemacht und bei uns waren einige individuelle Leistungen nicht so, wie sie sein können. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir alle am oberen Ende unserer Leistungsfähigkeit agieren und dann schauen wir, was herauskommt. Der Platz in Wembley ist riesengroß, da musst du einen Haufen Gras verteidigen."

...über das CL-Halbfinale gegen Villarreal: "Ich habe mich noch nicht auf Villarreal vorbereitet. Ich finde, sie sind über beide Spiele gegen Bayern definitiv verdient weitergekommen. Sie haben in der Runde davor Juventus rausgeschmissen. Wer Bayern und Juventus rausschmeißt, der muss im Halbfinale stehen. Deshalb haben sie sich das verdient. Unai Emery ist so ein bisschen der König der Pokalwettbewerbe - unglaublich, was er da abzieht. Die werden einen klaren Plan haben, aber bis wir uns treffen, werden wir auch einen haben."