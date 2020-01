Der FC Liverpool hat mit dem 2:0-Sieg gegen Aufsteiger Sheffield United seine Erfolgsserie ausgebaut: Seit einem Jahr ist das Team von Jürgen Klopp in der Premier League nun schon ungeschlagen. Die vorerst letzte Niederlage gab mit 1:2 gegen Manchester City am 3. Januar 2019. In der Tabelle führt Liverpool mit 13 Punkten (58) Vorsprung vor Leicester City.

"Ich habe nicht genug Worte dafür, das ist außergewöhnlich. Wir haben heute nicht über das Jahr nachgedacht. Unser neues Jahr beginnt Ende Mai, daher haben wir Saison-Vorsätze und keine Neujahrsvorsätze", sagte Klopp beim Bezahlsender "BT Sport".

Jürgen Klopp bleibt vorsichtig

Dennoch ist der Trainer vorsichtig. Auch in der vergangenen Saison führte Liverpool am 20. Spieltag mit sieben Punkten die Meisterschaft an, verspielte den Vorsprung auf Manchester City aber. Die Mannschaft von Pep Guardiola gewann am Ende den Titel. Einen ähnlichen Verlauf will Klopp in dieser Saison vermeiden und endlich die erste Meisterschaft nach 1990 für die Reds gewinnen. Deshalb lässt er nichts unversucht, die Spannung im Team hoch zuhalten. "Es gibt immer noch Raum für Verbesserungen", sagte Klopp deshalb nach dem 19. Sieg im 20. Ligaspiel in dieser Saison.

Im Spiel gegen Sheffield United präsentierte sich Liverpool so stark, dass sogar der gegnerische Trainer ins Schwärmen geriet. "Sie haben jeden ersten Ball gewonnen, jeden zweiten Ball gewonnen, sind vor- und zurückgerannt", lobte Chris Wilder. Liverpool machte von Beginn an Druck und ging durch den starken Salah früh zur Führung. Nach einer Flanke von Außenverteidiger Andrew Robertson erzielte der schnelle Stürmer aus knapp fünf Metern seinen zehnten Saisontreffer. Sheffield verteidigte tapfer, doch der Aufsteiger kam nur selten zu Entlastungsangriffen.

Die Gastgeber dominierten auch in der zweiten Halbzeit, hatten deutlich mehr Ballbesitz und Chancen. Salah traf in der 61. Minute nur den Pfosten, ehe er den zweiten Liverpool-Treffer vorbereitete. Der Ägypter spielte Doppelpass mit Torschütze Mané, der im zweiten Versuch aus kurzer Distanz traf.

Quellen: DPA, "BT Sport", "Sport1.de", "Sportbuzzer"