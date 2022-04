Jürgen Klopp unterschreibt neuen Vertrag beim FC Liverpool

Eigentlich hatte Jürgen Klopp angekündigt, nicht über 2024 hinaus in Liverpool weitermachen zu wollen. Nun verlängert der Coach aber doch.

Cheftrainer Jürgen Klopp hat seinen 2024 auslaufenden Vertrag beim FC Liverpool vorzeitig verlängert. Das gaben die Reds am frühen Donnerstagabend offiziell bekannt. Auch Klopps Assistenten Pepijn Lijnders und Peter Krawietz haben neue Verträge unterschrieben.

Wie Klopp in einem Video selbst bestätigte, ist sein neues Arbeitspapier bis 2026 gültig. "Es gibt etwas zu vermelden. Ich bleibe zwei weitere Jahre", so der 54-jährige Deutsche. "Ich liebe unseren Verein. Ich hoffe, dass wir alle die gemeinsame Zeit genießen werden."

FC Liverpool: Jürgen Klopp wollte eigentlich 2024 aufhören

Noch vor einigen Wochen hatte Klopp gesagt, dass er nicht über 2024 hinaus in Liverpool arbeiten wolle und dann erst einmal eine Auszeit plane. "Momentan ist der Plan, dass ich es bis 2024 mache, und dann heißt es: vielen Dank!", so Klopp Anfang März. "Ich liebe das, was ich mache. Aber ich hab es schon ein paar Mal gesagt: Es muss auch noch etwas anderes in der Welt geben, als immer nur über sehr talentierte, gut aussehende und fantastisch nette Fußballspieler nachzudenken."

Klopp ist seit Oktober 2015 Trainer bei den Reds, die er wieder zu einem absoluten Spitzenteam Europas formte. Highlights der bisherigen Zeit des früheren BVB-Coaches in England waren der Gewinn der Champions League 2019 und die englische Meisterschaft 2020. In der laufenden Saison haben Klopp und sein Team noch die Chance auf das Quadruple aus Meisterschaft, Champions League, FA Cup und Ligapokal (bereits gewonnen).