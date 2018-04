Jürgen Klopp hat mit dem siebten Sieg im 13. Spiel seinen Vorsprung im Trainerduell gegen Pep Guardiola weiter ausgebaut. Nach dem furiosen 3:0-Erfolg von Klopps FC Liverpool gegen das von Guardiola gecoachte Manchester City hat der 50-Jährige nun zwei Siege mehr in direkten Aufeinandertreffen mit dem Spanier. Klopp wird zu seinem Angstgegner, gegen keinen anderen Trainer verlor Pep häufiger.



Der Deutsche gewann 2013 gleich das erste Aufeinandertreffen der beiden Coaches. Mit dem BVB bezwang er damals die Bayern 4:2 im Supercup. Doch nur wenige Monate später drückte Pep seinem Kollegen eine 3:0-Klatsche in der Liga rein. Anschließend wechselten sich die beiden Trainer ab: 3:0 für den BVB in der Liga, 2:0 für den FCB im Pokalfinale. In der Saison 2014/15 folgten dann auf Dortmunds 2:0-Sieg im Supercup zwei Bayern-Siege in der Liga und schließlich ein Halbfinalsieg im DFB-Pokal des BVB im Elfmeterschießen.

In der Premier League gewann Klopp im Dezember 2016 direkt sein erstes Spiel mit dem FC Liverpool gegen Guardiolas Man City mit 1:0. Im vergangenen Frühjahr gab es dann zunächst das bislang einzige Remis der beiden in der Liga, gefolgt von einer bösen 5:0-Demontierung des Klopp-Teams durch die Citizens. Vor dem jüngsten Aufeinandertreffen in der Champions League feierte Liverpool einen 4:3-Erfolg über die Guardiola-Elf.

Jürgen Klopp: "Sind noch nicht in der nächsten Runde"

Am Mittwochabend zeigte Liverpool seinen Fans mit drei Toren binnen 19 Minuten in Hälfte eins des Viertelfinal-Hinspiels eine tolle Fußballshow und ist auf dem besten Weg ins Halbfinale der Champions League. "Das war kurz vor der Perfektion", sagte Klopp zur ersten Hälfte am Mittwochabend. Trotz des deutlichen Siegs wollte der Liverpool-Trainer keine übermäßig Freude auf das Halbfinale aufkommen lassen. "Wir haben das beste Team der Welt geschlagen, das ist eine wirklich gute Leistung", sagte er nach dem Champions-League-Erfolg gegen Englands Tabellenführer. "Aber in diesem Wettbewerb geht es darum, die nächste Runde zu erreichen, und wir sind noch nicht in der nächsten Runde. Lassen sie uns darüber nach dem nächsten Spiel sprechen."

Zumal Man-City-Trainer Pep Guardiola die Champions League trotz der deutlichen Niederlage noch lange nicht abgehakt hat. Das stellte er nach dem Spiel im Presseraum klar. "Ich glaube, in diesem Raum gibt es niemanden - außer dem Kerl, der gerade zu ihnen spricht -, der daran glaubt, dass wir weiterkommen", sagte Guardiola. "Im Fußball kann das passieren. Wir haben noch mal 90 Minuten in unserem Stadion, mit unseren Fans, mit unseren Familien."