Der FC Bayern München hat – wenn auch noch nicht offiziell bestätigt – Trainer Julian Nagelsmann gefeuert. Dass Nagelsmann in München unter verschärfter Beobachtung stand, war kein Geheimnis, aber dass die Bayern-Verantwortlichen so schnell einen Schlussstrich ziehen, war doch überraschend. Als Nachfolger wird nach übereinstimmenden Medienberichten Thomas Tuchel an die Säbener Straße kommen. Die Gründe für die Entlassung sind in erster Linie sportlicher Natur. Nagelsmanns Zeit beim FC Bayern war zu oft ein Auf und Ab, am Ende schaffte es der junge Trainer nicht, der Mannschaft sportliche Konstanz zu verleihen. Er blieben stets Restzweifel. Zudem gab es einiges, was die Position des Trainers zusätzlich schwächte. Sein Verhältnis zu Kapitän Manuel Neuer dürfte nach der Entlassung von dessen Torwarttrainer und Vertrauten, Toni Tapalovic, getrübt gewesen sein. Die Beziehung zur Bild-Reporterin Lena Wurzenberger barg zusätzliches Unruhepotenzial, und dann waren da Ausraster wie gegen die Schiedsrichter nach dem verlorenen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Am Ende waren das für Sportvorstand Hasan Salihamidzic und den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn zu viele Gründe. Sehen Sie hier einen kurzen Überblick über die Zeit Nagelsmann beim FC Bayern.