Die Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern schlägt weiter hohe Wellen. Wer hat wen wann angerufen? Nun nimmt Nagelsmanns Management Stellung.

Der Streit um die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern geht in die nächste Runde. Die Frage ist: Hat Nagelsmann von den Bayern-Bossen von seiner Entlassung erfahren? Oder ist er durch die Presse informiert worden? Seine Berateragentur, Sports 360, schreibt dazu auf eine Anfrage von Sky in einem Statement: "Es gab keinen Kontakt und keinen Kontaktversuch der Bayern. Das Management von Julian Nagelsmann hat selbst nach den diversen Gerüchten in den Medien bei Hasan Salihamidzic angerufen."

Dieser Darstellung zufolge hat Nagelsmann von seiner Entlassung also aus der Presse erfahren. Der Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic dementiert die Vorwürfe jedoch vehement: "Ich habe sofort, als wir die Zusage von Thomas Tuchel hatten, versucht, Julian zu erreichen – einmal, zweimal, dreimal. Dann habe ich sein Management angerufen. Und dann habe ich noch mal Julian angerufen und ihn dann erreicht“, betonte er im Gespräch mit der "Bild".

Der 46-Jährige nahm auch seinen Vorstandskollegen Oliver Kahn in Schutz: "Oliver Kahn hat absolut die Wahrheit gesagt. Und dafür lege ich auch meine Hand ins Feuer! Genau so habe ich das auch auf der Pressekonferenz erklärt, genau so habe ich das auch im Doppelpass erklärt. Ich sehe auch nicht, dass wir da weiter drüber sprechen müssen. Das sind Fakten, die stehen. Das entspricht der Wahrheit!"

Oliver Kahn: "Wir schießen uns ja nicht selber in den Fuß"

Bayern-Chef Oliver Kahn hatte vor dem 4:2 gegen Borussia Dortmund erklärt, der Ablauf sei letztendlich "eine Katastrophe" gewesen, das habe aber daran gelegen, dass die Information zu Nagelsmann zu den Medien durchgestochen worden seien. "Das ist sicherlich keiner vom FC Bayern gewesen. (...) Wir schießen uns ja nicht selber in den Fuß", sagte Kahn.

Den damals noch im Urlaub befindlichen Nagelsmann nur am Telefon über die Entlassung informieren, sei nicht der Stil des FC Bayern. Deshalb sei das persönliche Gespräch notwendig gewesen.

Julian Nagelsmann am 24. März unterrichtet

Nagelsmann war am Freitag, den 24. März, zum entscheidenden Gespräch in die Bayern-Zentrale in die Säbener Straße gefahren. Im Anschluss verkündete der Rekordmeister die Trennung sowie die Verpflichtung von Nachfolger Thomas Tuchel. Über beide Personalien war aber bereits am Abend des 23. März berichtet worden. Sportvorstand Salihamidzic behauptete jedoch am Sonntag im Sport1-"Doppelpass" gesagt: "Der Erste, den wir angerufen haben, war Julian Nagelsmann."