von Ulrike von Bülow Nun wird er also (ziemlich sicher) Bundestrainer. Julian Nagelsmann, bei RB Leipzig gefeiert, beim FC Bayern gefeuert, soll die deutsche Nationalmannschaft wieder auf Kurs bringen. Mit Weißwürsten und seinem Trecker?

Name: Julian Nagelsmann

Beruf: Fußballtrainer

Geboren: am 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech

Gehalt: Beim DFB wohl ca. 4 Millionen bis zur EM

Familie: getrennt, ein Sohn und eine Tochter

1. Schulsport im Gefängnis

© Karl-Josef Hildenbrand/ / Picture Alliance

Nagelsmann wächst in Landsberg am Lech auf. Die Justizvollzugsanstalt des Ortes kennt er gut: Als Kind hat er dort Schulsport. Später sitzt ein berühmter Mensch des FC Bayern in der JVA ein – der wegen Steuerhinterziehung verurteilte Uli Hoeneß.

2. Ruhepol in der Natur

© S. Derder / Picture Alliance / DPA

Die Berge geben Nagelsmann "ein demütiges Gefühl: diese schiere Größe, diese unglaubliche Ruhe", sagt er. Als Kind ist er oft am Ochsenälpeleskopf in den Ammergauer Alpen, wo seine Familie eine Hütte hat: Dort verbringt er viel Zeit mit seinem Vater. Der stirbt, als Nagelsmann 20 ist. "Das schrecklichste Erlebnis meines Lebens."

3. Praktikum bei Tuchel

© Frank Hoermann / SVEN SIMON/ / Picture Alliance

Nagelsmanns letzter Trainer als Aktiver ist Thomas Tuchel: Der coacht ihn 2008 in der zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Als Nagelsmann nach einem Meniskusschaden mit dem Fußballspielen aufhört, macht er eine Art Schnupperpraktikum bei Tuchel. Später treffen sich die beiden in der Champions League – wie hier 2020 als Trainer von Paris Saint-Germain (Tuchel) und RB Leipzig (Nagelsmann).

4. Bayerische Bräuche

© Bernd Juergens/ / Picture Alliance

Als waschechter Bayer sagt er zu seinen Spielern schon mal "Griaß di" und "Pfiat di". Auch seine Liebe zur Weißwurst ist "ungebrochen", so Nagelsmann. In Frankfurt, wo er nun für den DFB arbeitet, wird er sich an die „Grie Soß“ gewöhnen müssen – Grüne Soße, das Frankfurter Nationalgericht.

5. Keine Skrupel

Nagelsmann ist ein Fan amerikanischer TV-Serien. Seine Favoriten: "Homeland" und "House of Cards", wo der skrupellose Politiker Francis Underwood (Kevin Spacey) mit seiner ebenso skrupellosen Frau Claire (Robin Wright) ins Weiße Haus einzieht.

6. Großer Schreihals

© Getty Images

Wegen einer Stimmbandkanten-Verdickung arbeitet Nagelsmann mit einer Logopädin. Sie hilft ihm auch, lauter schreien zu können. Hier bei einem Spiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln brüllt er ganz vorbildlich.

7. Kaltes Hobby

© Harald Dostal/ / Picture Alliance

Fußball ist seine große Leidenschaft. Gleich dahinter kommt – Eishockey. In seiner Jugend spielt er drei Jahre lang beim EV Landsberg. Während seiner aktiven Fußballkarriere dann für den SV Apfeldorf. "Das war cool", erinnert Nagelsmann sich: "Unter der Woche Fußballspiele und am Wochenende dann noch ein Eishockeyspiel."

8. Ab auf den Acker

© dpa

Wie viele Spieler mag Nagelsmann schnelle Autos. Als Markenbotschafter für Jaguar fährt er ein Jaguar F-Type Cabrio. Nagelsmann kann aber auch anders: Er besitzt einen Traktor, mit dem er zur Abwechslung gern über bayerische Wiesen rumpelt.

9. Junges Gesicht

Sein Spielerpass aus dem Jahr 2008 zeigt ihn als 20-Jährigen. Viel älter sieht Nagelsmann heute auch kaum aus – aber die silbernen Ohrringe hat er abgelegt.

10. Frühe Beziehung

© Foto Huebner/ / Picture Alliance

Sie kennen sich seit der Schulzeit: 2007 kommt Nagelsmann mit Verena zusammen, 2018 heiraten die beiden. Er sagt, sie habe es nicht leicht mit ihm: "Meine Frau habe ich schon mehrmals damit geweckt, dass ich den Namen von einem Spieler laut im Schlaf gerufen habe." Manuel! Jamal! Im vergangenen Jahr trennt Nagelsmann sich von ihr und kommt mit "Bild"-Reporterin Lena Wurzenberger zusammen.