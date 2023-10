Julian Nagelsmann und das schönste Outfit seit Uli Stielike

von Ingo Scheel Aufbruchstimmung, viel Freude. Selbst Uli Hoeneß gab seinen Segen für Julian Nagelsmann – der Fußball-Abend bei RTL versöhnte nach so einigen Fehltritten der letzten Monate.

Es war ein Fußballspiel unter besonderen Vorzeichen und damit ist nicht einmal das Debüt vom neuen Bundescoach Julian Nagelsmann gemeint. Die Übertragung bei RTL begann etwas später, der Grund, natürlich, der Krieg in Israel. Ein kompaktes Update zur Lage in Nahost unmittelbar vor Beginn der angekündigten Bodenoffensive lieferte RTL Spezial, von dort ging es rüber in die USA nach Hartford in Connecticut. Der schnelle Switch vom Kriegsgebiet auf den Fußballplatz, kein leichtes Unterfangen, aber eben auch Teil eines solchen Abends, eine gute halbe Stunde später legten beide Teams wegen der Vorfälle im Nahen Osten eine Schweigeminute eine.

Bis dahin hatten Florian König und Lothar Matthäus überaus unaufgeregt auf ein Spiel eingestimmt, auf dem doch in Sachen Stellenwert und Perspektive, in puncto Vergangenheit und Zukunft, so einiges an Erwartungslast lag. Es passte an diesem Abend, dass der Ton vergleichsweise zurückhaltend geriet, nicht zum x-ten Mal das Kapitel Katar, die Krise unter Flick, der Druck auf dem Kessel, stattdessen in die Kiste mit dem Erinnerungsalbum gegriffen und auf die frühesten Anfänge des Bundestrainers geschaut wurde.

Vor Ort Stimmungsumschwung beim DFB Die deutsche Nationalmannschaft wird wieder bejubelt – jedoch nicht für das Ergebnis

Julian Nagelsmann – alles dreht sich um ihn

Julian als Junior, einst in Issing, vom Steppke zum Ohrring-Träger mit Beinah-Nackenspoiler, sein alter Kumpel Benjamin Graf, der zu erzählen wusste, dass Nagelsmann auch schon beim Schafskopf nicht gern verlor – das ist der Stoff, aus dem Sieger gemacht sind. Dazu gab es auch noch Fürsprache von Kloppo und Tuchel, zudem von einem besonders beseelten Uli Hoeneß, der bekundete, dass Nagelsmann bereit sei, denn: "Er hat sich gut erholt".

So gut erholt stand der Hochgelobte schließlich zwischen Florian König und Lothar Matthäus, um einiges an Eindrücken und Ausblicken zum Besten zu geben. Dabei musste er vorweg gar nicht so viel sagen, die eigentliche Einstimmung lieferte bereits Matthäus, sein Vorbild aus Jugendtagen übrigens, sodass Nagelsmann nur noch schmunzelnd zustimmen konnte: "Richtig, alles richtig gesagt!" Passend zum vordergründig entspannten Gestus das Nagelmannsche Outfit, das wohl schönste Oberteil seit 1998, als Uli Stielikes Sakko für Furore sorgte: ein Grunge-Gedenk-Hemd mit hellblauem Karo-Muster, lässig offen getragen und auf bild.de bereits für soviel Wirbel sorgend, dass dort sogleich ein Votum implementiert wurde. Die Abstimmungsfrage: "Wie finden Sie das Outfit von Julian Nagelsmann?". Das Ergebnis: 79% gefiel’s. (Stand 00.20 Uhr)

Neuer Bundestrainer Immer ein Fußballer: Nagelsmanns steile Karriere in Bildern 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Mit 18 Jahren spielt der talentierte Fußballer Julian Nagelsmann in der A-Jugend von 1860 München. In der Bundesliga trifft er in einem Spiel gegen den FC Bayern auf einen gewissen Sandro Wagner. Der wird nun bei der Nationalelf sein Co-Trainer.







Mehr

Noch deutlicher hätte wohl ein Votum zur Frage "Wie fanden Sie die Nagelsmann-Premiere aus fußballerischer Sicht?" ausgesehen. Vieles von dem, was da beim 3:1-Sieg gegen die USA auf Platz passierte, sah doch nicht nur mutmachend, sondern insbesondere in der zweiten Halbzeit sehr unterhaltsam und gekonnt aus. Das empfanden auch die beiden Kommentatoren so, Marco Hagemann und sein Sidekick Steffen Freund, der "eine Freude" wahrnahm, "wie wir sie lange nicht gesehen". "Eine Handschrift" war da zu sehen, "er entfacht etwas", kurzum: "ein perfektes Debüt". Parallel zum Spiel hatte sich in der zweiten Halbzeit auch das Übertragungskabel wieder entwirbelt, nachdem es in der ersten Spielhälfte zu einigen ungewollten Standbildern gekommen war.

Nach dem Spiel und einem weiteren RTL-Newsblock schließlich noch einige Spielerstimmen, darunter der sichtlich zufriedene Comebacker Mats Hummels, Kapitän Ilkay Gündogan, der wie zuletzt schon so unaufgeregt wie treffend analysierte, und das Gespann König/Matthäus unter knuffigen Klarsicht-Regenschirmen, um dem einsetzenden Niederschlag zu trotzen, die dann noch einmal Nagelsmann, diesmal zum Nachklapp empfingen. Der konnte natürlich, nicht nur mit den Händen, sondern auch einem überzeugenden Auftaktsieg in der Tasche, zufrieden sein, fasste seine Sicht der Dinge noch einmal zusammen und bot einen Ausblick aufs Spiel am Dienstag gegen Mexiko, sein Fazit: "Da wollen wir natürlich auch gewinnen."