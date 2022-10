Junior Dixon im BVB-Fokus: Das nächste Top-Talent von der Insel für Schwarzgelb?

Borussia Dortmund könnte nach Jadon Sancho und Jude Bellingham ein weiteres englisches Talent holen: Die Rede ist von Junior Dixon.

Borussia Dortmund hat unter anderem mit Jadon Sancho und Jude Bellingam bereits hervorragende Erfahrungen mit englischen Nachwuchshoffnungen gemacht. Kein Wunder also, dass der BVB auf der Insel weiterhin fleißig scoutet. In absehbarer Zeit könnte auch schon ein weiteres englisches Talent in Dortmund auftauchen. Dabei handelt es sich um den 17-jährigen Junior Dixon.

Borussia Dortmund ist traditionelle eine beliebte Anlaufstelle für junge, talentierte und ambitionierte Spieler. Die Westfalen sind schließlich bekannt dafür, Talente nicht nur zu holen, sondern auch zu fördern und ihnen Spielzeit zu geben. Aktuell haben die Schwarz-Gelben laut BILD-Informationen insbesondere Junior Dixon im Visier. Der 17-jährige Mittelstürmer kickt derzeit in der U18 von Crystal Palace. Mit sieben Toren in fünf Ligaspielen erwies sich Dixon dort zuletzt als besonders treffsicher. Ein Winter-Transfer kann laut der Bild jedoch ausgeschlossen werden. Die Dortmunder haben es wohl auf einen Sommer-Transfer abgesehen.

Junior Dixon: Moukoko-Konkurrent oder Moukoko-Nachfolger?

Brisant ist die Tatsache, dass Dixon und Moukoko alterstechnisch nur ein Monat trennt. Selbst wenn sich Dixon womöglich zunächst bei Dortmund II einleben könnte, würden die beiden großen Sturm-Talente früher oder später aufeinandertreffen. Es sei denn, Youssoufa Moukoko entscheidet sich gegen eine Vertragsverlägerung. In diesem Fall wäre Junior Dixon praktisch sein Nachfolger.

