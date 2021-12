Juventus: Paulo Dybala nennt seine beiden Vorbilder

Der Juve-Star hat große sportliche Ziele mit Klub und Nationalmannschaft. Einst inspirierten ihn zwei legendäre Offensivkräfte.

Juventus-Stürmer Paulo Dybala verehrte in seiner Kindheit die beiden Superstars Ronaldinho und Juan Riquelme. Das verriet der argentinische Nationalspieler gemäß calciomercato.com während einer Fragerunde mit Kindern in Turin.

Angesprochen auf seine Vorbilder, sagte Dybala: "Während meiner Kindheit waren meine Idole Ronaldinho und Juan Riquelme." Sein Landsmann Riquelme galt als einer der herausragenden Spielgestalter seiner Zeit und erlebte seine beste Zeit beim FC Villarreal und den Boca Juniors.

Dybala will mit Juventus die Champions League gewinnen

Edeltechniker Ronaldinho gewann derweil unter anderem die Weltmeisterschaft mit Brasilien und die Champions League mit dem FC Barcelona. Zwei Erfolge, die auch Dybala unbedingt noch feiern möchte.

Gefragt, welche Wünsche er an Santa Claus hat, meinte der 28 Jahre alte Angreifer kurz vor Weihnachten: "Da gibt es immer viele Dinge, die man sich wünscht. Manche sind realistisch, manche eher weit entfernt. Aus fußballerischer Sicht wünsche ich mir die Champions League mit Juventus."

"Und nächstes Jahr gibt es eine Weltmeisterschaft", führte Dybala weiter aus. "Sie mit Argentinien zu gewinnen, wäre etwas ganz Besonderes. Träume kosten nichts. Wenn Santa Claus sie uns erfüllt, sind wir alle glücklich."

Juventus: Auch der FC Bayern wollte Dybala

Dybala steht in dieser Saison bei acht Toren und vier Vorlagen in 17 Partien. 2015 war er für 40 Millionen Euro von US Palermo zu den Bianconeri gewechselt, damals zeigte laut Aussage von Karl-Heinz Rummenigge auch der FC Bayern Interesse an ihm.

Dybalas Vertrag in Turin läuft im Sommer 2022 aus. Nach Informationen von GOAL und SPOX steht eine Verlängerung allerdings unmittelbar bevor.