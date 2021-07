Juventus-Boss dementiert angeblich anstehenden Ronaldo-Abschied

Über einen Abgang von Cristiano Ronaldo aus Turin wird immer wieder spekuliert. Sein Klub rechnet allerdings fest mit CR7 für die kommende Saison.

Federico Cherubini, Sportdirektor von Juventus Turin, hat bei einer Pressekonferenz erklärt, dass ein Abschied von Cristiano Ronaldo in diesem Sommer nicht ansteht. Zuletzt waren wieder Spekulationen aufgekommen, dass CR7 nach drei Jahren bei den Bianconeri weiterziehen könnte.

"Wir haben keinerlei Signale von Cristiano empfangen, dass er in diesem Sommer gehen wird", stellte Cherubini klar. "Von uns gibt es die auch nicht", fügte er erklärend hinzu.

Juve will mit Ronaldo einen neuen Anlauf starten

Nach neun Meisterschaften in Folge hatte Juventus in der abgelaufenen Saison in der Serie A das Nachsehen und musste Inter Mailand den Titel überlassen. Auch in der Champions League brachte Ronaldo der Alten Dame in seinen drei Jahren nicht den gewünschten und erhofften Erfolg.

Trotzdem bauen die Juventus-Verantwortlichen darauf, in der nächsten Saison mit Ronaldo, dessen Vertrag bis 2022 läuft, einen neuen Anlauf starten zu können. "Wir freuen uns darauf, dass er wieder mit dabei ist, wenn die Saison beginnt", sagte Cherubini.