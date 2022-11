Kahn sieht bei Neuer keine Limits: "Kann noch mit über 40 spielen"

Manuel Neuer kann nach Meinung von Oliver Kahn auch mit 40 Jahren noch im Bayern-Tor stehen.

Manuel Neuer ist auch im Alter von 36 Jahren Stammtorwart beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Ganz so ungewöhnlich ist das für einen Schlussmann nicht, schließlich hütete auch ein gewisser Oliver Kahn in diesem Alter noch das Münchner Tor. Im Alter von 40 Jahren hatte der Titan seine Handschuhe jedoch bereits an den Nagel gehangen. Nichtsdestotrotz geht er davon aus, dass Neuer diese Marke knacken könnte.

Aktuell steht Manuel Neuer bis 2024 unter Vertrag. Vieles deutet aber darauf hin, dass das Ende in eineinhalb Jahren noch nicht erreicht ist. Oliver Kahn traut dem mehrmaligen Welttorhüter noch einige gute Jahre zu. "Manuel bringt noch immer starke Leistungen und liefert eine Weltklasse-Performance. Solange das der Fall ist, kann er weitermachen bis er 40 ist. Er kann es sogar mit über 40 Jahren noch richten", erklärte Kahn gegenüber Sky Sport.



Demnach zeigt sich der Vorstandsvorsitzende auch in Bezug auf eine Verlängerung offen. "Warum sollten wir seinen Vertrag nicht verlängern?", stellte Kahn die Zukunftsfrage.

Nübel-Aus in München kündigt sich an

Klar ist aber auch, dass Manuel Neuer immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, die im Alter wohl auch nicht seltener werden. Demnach ist fraglich, wie lange er sein Niveau noch halten kann.



Alexander Nübel dürfte zudem nicht gerade zu Luftsprüngen ansetzen, wenn er sich die Aussagen von Kahn zu Gemüte führt. Dass der nach Monaco verliehene Torhüter je eine Chance in München erhält, darf aber ohnehin bezweifelt werden.

