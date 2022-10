Kahn stärkt Nagelsmann den Rücken: "Geht nicht ums Alter"

Trainer Julian Nagelsmann steht in der Kritik. Bayern-Boss Oliver Kahn stärkte ihm nun den Rücken.

Während der FC Bayern in der Champions League durch seine Gruppe marschiert und den Einzug ins Achtelfinale bereits perfekt gemacht hat, läuft es in der Bundesliga schleppend. Dort steht der deutsche Rekordmeister nach neun Spieltagen lediglich auf dem dritten Rang. Deshalb steht Trainer Julian Nagelsmann in der Kritik. Rückendeckung gab es nun vom Boss.

Vor dem Champions-League-Spiel bei Viktoria Pilsen musste Bayern-Boss Oliver Kahn ein Machtwort sprechen. "Es gibt überhaupt keine Zweifel an seiner Arbeit", sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters bei DAZN über Trainer Julian Nagelsmann. Als "aberwitzig" bezeichnete der frühere Nationalspieler die Diskussion über mangelnde Erfahrung und betonte: "Wir sind von ihm voll überzeugt und gehen durch diese holprige Phase durch."

In der Königsklasse gibt es auch wenig an den Bayern auszusetzen. Alle vier Spiele wurden gewonnen und der Einzug ins Achtelfinale steht bereits unter Dach und Fach. Probleme haben die Münchener allerdings in der Bundesliga. Lediglich Rang drei springt derzeit für die Nagelsmann-Elf hinaus. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Union Berling, zudem verspielte man am vergangenen Samstag im Topspiel bei Borussia Dortmund in letzter Sekunde noch eine 2:0-Führung.

Rummenigge bezeichnet Nagelsmann als "Trainertalent"

"Es geht nicht um das Alter, es geht um die Qualität", erklärte Kahn. "Julian hat als Trainer eine unheimliche Qualität, da gibt es viele, viele ältere Trainer, wenn die da mal rankommen, haben sie viel erreicht." Das sieht sein Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge wohl anders und bezeichnete den 35-jährigen Nagelsmann als "Trainertalent".

Der junge Coach zeigte sich über die Aussagen des ehemaligen Bayern-Bosses nicht erfreut. "Am Ende stärkt es nicht meine Position", sagte Nagelsmann dazu, schließlich würden diese Aussagen auch in der Mannschaft diskutiert. Und auch Kahn verwies darauf, dass das Alter keine Rolle spiele, und der Trainerjob beim FC Bayern eine "besondere Aufgabe" sei - und das für jeden, "egal ob du 35 oder 65 bist".

Alles zum FC Bayern bei 90min:

Alle Bayern-News

Alle Champions-League-News

Alle Transfer-News

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Kahn stärkt Nagelsmann den Rücken: "Geht nicht ums Alter" veröffentlicht.