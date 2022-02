Kamila Walijewa bei ihrem letzten Auftritt in Peking: Die Kür absolvierte die 15-jährige Russin leistete sich mehre Fehler – der Druck war zu groß

Nach ihrem Olympia-Debakel hatte sich Kamila Walijewa aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt meldet sich der Eiskunstlauf-Star zurück und macht Andeutungen auf seine Zukunft.

In den vergangenen zwei Wochen waren alle Augen auf sie gerichtet: Kamila Walijewa. Die 15-Jährige aus Russland wird als Jahrhundert-Talent im Eiskunstlaufen bezeichnet. Mit Gold rechnete fast jeder. Doch die Medaille im Team-Wettbewerb wurde nicht verliehen, als mitgeteilt wurde, dass Kamila im Dezember positiv auf ein Doping-Mittel getestet wurde. In der Kür der Einzel-Entscheidung machten die Nerven nicht mit und nach mehreren Strauchlern erreichte die Teenagerin den vierten Platz. Noch auf dem Eis brach Kamila in Tränen aus. Sie verschwand ohne ein Wort aus Peking.

Jetzt meldete sie sich auf Instagram zu Wort.

Darin schreibt Walijewa: "Meine erste Olympiade ist endlich vorbei und ich möchte denen danken, die mich zu diesem wichtigsten Ereignis im Leben eines Athleten geführt haben – meinen Trainern: Eteri Georgievna Tutberidse, Sergey Viktorovich, Daniil Markovich, Daniil Gleikhengauz. Sie sind absolute Meister ihres Fachs! Und sie unterrichten nicht nur, sondern lehren auch, sich selbst zu überwinden, was nicht nur im Sport, sondern auch im Leben hilft. Mit euch an meiner Seite fühle ich mich geschützt und in der Lage, jede Prüfung zu bestehen. Danke, dass ihr mir helft, stark zu sein."

Kamila Walijewa über ihre Zukunft: "Ich werde für euch laufen"

In einem zweiten Post geht sie näher auf ihre Zukunft ein. Schließlich hatten sich viele gefragt, ob sie nach dem Debakel bei Olympia und dem Doping-Verdacht aufhört. Stattdessen bedankt sie sich bei allen Menschen, die ihr geholfen haben, und ergänzt: "Ich werde mich immer daran erinnern und dankbar sein und für euch eislaufen."

Die Anwälte des jungen Stars hatten angekündigt, die Öffnung der B-Probe zu beantragen. Dann wird sich vermutlich herausstellen, ob Walijewa tatsächlich gedopt hat.