Die Geschichte von Karim Benzema und Real Madrid findet kein Ende. Der Angreifer wird seinen Vertrag bei den Königlichen nochmal verlängern.

Laut Angaben des Transferexperten Fabrizio Romano hat Karim Benzema den Verantwortlichen von Real Madrid bereits zugesagt, dass er das Angebot für eine Verlängerung annehmen möchte. Der Kontrakt des Torjägers ist aktuell bis 2023 datiert und soll um ein weiteres Jahr bis 2024 ausgedehnt werden - bei Ablauf des Vertrags wäre Benzema bereits 36 Jahre alt.

Die Unterschrift sowie die offizielle Bestätigung der Verlängerung seien "nur noch eine Frage der Zeit", wie Romano ausführt. Florentino Perez, Carlo Ancelotti und der gesamte Vorstand seien sich darüber einig, dass es die richtige Entscheidung ist, den Kapitän weiter an sich zu binden.

In der vergangenen Saison hatte Benzema mit 44 Treffern und 15 Assists in 46 Einsätzen auf ganzer Linie überzeugt, auch in dieser Spielzeit steht er - trotz Verletzungsproblemen - bei vier Treffern und einem Assist in acht Spielen. Bei der Ballon d'Or-Wahl, die am 17. Oktober stattfindet, gilt der Franzose als Top-Favorit auf die Auszeichnung.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Karim Benzema sagt Real Madrid zu veröffentlicht.