15 Minuten nach dem falschen schaffte es dieser - richtige - Nürnberger Mannschaftsbus in Stadion des KSC

Peinliche Verwechselung bei der Polizei in Karlsruhe: Statt des Mannschaftsbusses des 1. FC Nürnberg hat die Polizei einen ähnlich lackierten Bus voller Fans zum Stadion gebracht – bis vor die Kabine.

Am Rande des Fußball-Zweitligaspiels zwischen dem Karlsruher SC und 1. FC Nürnberg ist es zu einer Verwechslung gekommen. Der Ordnungsdienst des KSC staunte nicht schlecht, als nicht der Mannschaftsbus des Gegners, sondern jener der Fans direkt vor dem Kabinentrakt hielt. Denn die Polizei eskortierte am Sonntag irrtümlich den falschen Bus. Aufgrund der ähnlichen Lackierung hatten die Polizisten die beiden Nürnberger Busse verwechselt, hieß es vonseiten des KSC. Der Fan-Bus musste drehen und 15 Minuten später schaffte es dann auch der richtige mit den Spielern an Bord ins Stadion.