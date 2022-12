Katastrophe von Katar - Die Einzelkritik der DFB-Versager gegen Costa Rica

Deutschland hat im dritten Gruppenspiel gegen Costa Rica mit 4:2 gewonnen - und ist trotzdem ausgeschieden. Weil die Japaner im Parallelspiel Spanien mit 2:1 schlugen, muss die DFB-Elf bei der zweiten WM in Folge schon vor der K.o.-Runde die Heimreise an

Tore:

1:0 Gnabry (10. Minute)

1:1 Tejeda (58.)

1:2 Eigentor Neuer (70.)

2:2 Havertz (73.)

3:2 Havertz (85.)

4:2 Füllkrug (89.)

1. Tor & Abwehr

TW: Manuel Neuer - Im ersten Durchgang lange Zeit beschäftigungslos, aber dann in der entscheidenden Situation auf dem Posten: Als Raum und Rüdiger schliefen, rettete Neuer der deutschen Elf gegen Fuller die Führung. (42.). Machte allerdings beim 1:2 eine unglückliche Figur. 6/10



RV: Joshua Kimmich - Begann rechts hinten, rückte nach der Pause auf seine etatmäßige Position auf der Sechs. Hatte aber auch dort nicht allzu viel Einfluss aufs Spiel. Wurde seinem Führungsanspruch nicht gerecht . 4/10



IV: Antonio Rüdiger - Ermöglichte Fuller in der 42. Minute mit einem Riesen-Bock die große Chance zum Ausgleich. Auch beim 1:2 verlor er ein entscheidendes Kopfballduell. Ansonsten eine ordentliche Leistung des Real-Stars. 6/10



IV: Niklas Süle - Schlug in der 44. über den Ball und hatte Glück, dass die Costa Ricaner aus diesem Fehler kein Kapital schlagen konnten. Davon abgesehen ohne Fehler. Wirkte im Aufbauspiel allerdings allzu behäbig. 6/10



LV: David Raum - Gab die Vorlage zum 1:0 und setzte offensiv immer wieder Impulse. Defensiv solide 6/10

2. Mittelfeld

ZM: Leon Goretzka -Offensiv wie defensiv sehr präsent. Musste wohl wegen einer Verletzung zur Pause raus - oder Hansi Flick muss sich einige kritische Fragen gefallen lassen. 7/10



ZM: Ilkay Gündogan - Musste kurz nach der Halbzeit für Füllkrug weichen. Ein enttäuschendes Turnier für den Profi von Manchester City. 5/10



ZOM: Jamal Musiala - Der beste deutsche Spieler. Bewegte sich geschickt zwischen den Linien, zeigte sich enorm spielfreudig und kreativ - und hatte angesichts von zwei Pfostentreffern großes Pech, dass er für seine herausragende Leistung nicht mit einem Tor belohnt wurde. 9/10

3. Angriff

RF: Serge Gnabry - Erzielte das 1:0 und legte das 3:2 vor. Eigentlich eine gute Leistung - aber davon kann sich der Bayern-Profi auch nichts mehr kaufen. 8/10



ST: Thomas Müller - In der 9. Minute mit der großen Chance zur Führung, setzte den Kopfball aber knapp rechts vorbei. Danach nicht mehr zu sehen. Die Zeit des Raumdeuters ist vorbei. 3/10



LF: Leroy Sané - Für Sané gilt dasselbe wie für Gnabry. Mit der Vorlage zu Füllkrugs 4:2. 7/10

4. Einwechselspieler

Ab 46.: Lukas Klostermann - Kam für Goretzka in die Partie und konnte kaum Akzente setzen. 4/10



Ab 54.: Niklas Füllkrug - Beinahe mit dem 3:2 - aber Navas mit einer Wahnsinns-Parade (76.).! Legte das 2:2 von Havertz vor und erzielte das 4:2 selbst. Erneut eine tolle Joker-Leistung des Bremers. 9/10



Ab 66.: Mario Götze - Kam nach gut einer Stunde für Raum. Konnte keine Akzente setzen. Ohne Bewertung



Ab 66.: Kai Havertz - Doppelpack! So sieht ein Top-Joker aus. 9/10



Ab 90.+3: Matthias Ginter - Angesichts der kurzen Einsatzzeit ohne nennenswerte Aktion. Ohne Bewertung

