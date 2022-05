Kein Bayern-Wechsel: Gavi will wohl beim FC Barcelona verlängern

Die Karriere von Gavi hat beim FC Barcelona gerade erst angefangen. Für das Talent steht wohl kein Wechsel bevor, sondern es will bei Barca bleiben.

Gavi wird aller Voraussicht nach seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängern. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Die Katalanen haben großes Interesse daran, den 17-Jährigen in ihren Reihen zu behalten - und auch das Mittelfeldjuwel möchte dem Bericht zufolge bei seinem Klub bleiben.

Der Vertrag Gavis bei Barca läuft noch bis 2023.

Bayern und England-Klubs mit großem Interesse an Gavi?

In der Vergangenheit waren zahlreiche andere Vereine mit Gavi in Verbindung gebracht worden, da die Vertragssituation über 2023 hinaus ungeklärt war und der Teenager ohne vorzeitige Verlängerung im Sommer in sein letztes Vertragsjahr gegangen wäre.

Unter anderem wurde dem FC Bayern München in Spanien ein großes Interesse an Gavi nachgesagt; auch einige Top-Klubs aus der Premier League sollen an ihm dran gewesen sein.

Falls sich Klub und Spieler auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können, wäre das die nächste Erfolgsmeldung für Barca nach der zuletzt verkündeten Verlängerung mit Abwehrspieler Ronald Araujo.