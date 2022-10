Kai Havertz hat betont, dass es egal ist, auf welcher Position er spielt - solange er Tore schießt. Er wehrt sich gegen Kritiker, die darauf hinweisen, dass er noch keine feste Rolle hat.

Kai Havertz hat betont, dass es egal ist, auf welcher Position er spielt - solange er Tore schießt. Er wehrt sich gegen Kritiker, die darauf hinweisen, dass er noch keine feste Rolle hat.

In dieser Saison hat Havertz sowohl als Mittelstürmer als auch als offensiver Mittelfeldspieler agiert. Dieses Wechselspiel war auch in seinen ersten beiden Jahren beim FC Chelsea der Fall - zwischendurch wurde er bei den Blues sogar auf dem Flügel eingesetzt. Immer wieder gibt es Fragezeichen rund um seine Position; unter den vielen Rochaden würden auch seine Leistungen leiden, wird ihm häufiger vorgeworfen.

"Nach drei Jahren [bei Chelsea] sollte inzwischen jeder wissen, was ich kann, dass ich vorne flexibel bin und viele verschiedene Positionen spielen kann", sagte er nun und schlug zurück.

"Natürlich ist es manchmal gut, auf verschiedenen Positionen zu spielen, und manchmal ist es schlecht. Aber im Allgemeinen bin ich ein offensiver Spieler. Ich mag es, im Strafraum zu sein. Ich mag es, Tore zu schießen. Ich mag es, oft im Strafraum zu sein, und es ist mir egal, ob ich dort als Nummer neun oder als Nummer zehn stehe."

"Wenn ich im Strafraum bin, bin ich da, um Tore zu schießen, und das war's", beendete er die Diskussionen rund um seine beste Position.

Havertz saß beim Unentschieden des FC Chelsea gegen Manchester United am vergangenen Wochenende nur auf der Bank, hatte aber zuvor vier Premier-League-Spiele in Folge bestritten. Unter der Woche avancierte er gegen RB Salzburg mit seinem 2:1-Treffer zudem zum Matchwinner - sein drittes Tor in der laufenden Saison.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Keine feste Position? Kai Havertz wehrt sich veröffentlicht.